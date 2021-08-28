足球／相隔12年重返英超 C羅4.9億回鍋老東家曼聯

英超曼聯今天宣布，球隊已和義甲尤文圖斯達成協議，簽回葡萄牙超級球星羅納度（Cristiano Ronaldo）。轉會程序需遵守個人條款、簽證和醫療協議等內容。

英國廣播公司（BBC）報導，曼聯（ManchesterUnited）同意以1280萬英鎊（約新台幣4.9億）再度簽下36歲的C羅。曼聯發布聲明說：「球隊每一個人都期待迎接C羅回到曼徹斯特。」

在曼聯宣布迎回C羅前，可謂經歷戲劇化的24小時。因為傳出C羅可能離開義甲尤文圖斯後，曼聯同城死敵曼城（Manchester City）據稱是最有望簽下C羅的球會之一，甚至有媒體信誓旦旦聲稱，C羅與曼城已談妥加盟的個人條款，然而C羅最終卻選擇重回效力過6年的老東家曼聯。

C羅於2003到2009年效力曼聯期間，292場比賽踢進118球，為曼聯拿下3座英超（Premier League）冠軍、1座歐冠（Champions League）金盃、2座英格蘭聯賽盃（League Cups）冠軍、1座英格蘭足總盃（FA Cup）冠軍與1座國際足總俱樂部世界盃（FIFA Club World Cup）王座，2009年轉會至西甲皇家馬德里。

綜合法新社與路透社報導，C羅效力皇馬9年期間在438場各項賽事踢進450球，為皇馬拿下4座歐冠冠軍、期間4度榮膺世界最佳球員的年度金球獎（Ballon d'Or）。

C羅這次鳳還巢回到2003到2009年時效力過的老東家，那段期間C羅為曼聯贏得8座重要賽事冠軍。雖然合約細節尚未公布，但英國與義大利媒體表示，曼聯與C羅簽下2年合約。

轉戰皇馬9年後，C羅2018年以1億歐元（近新台幣33億）天價轉會義甲尤文圖斯，球隊盼C羅能帶領他們一圓歐冠冠軍夢，可惜C羅雖為尤文圖斯踢進101球、拿下2座義甲冠軍、1座義大利盃（Coppa Italia）冠軍，卻無緣歐冠登頂。

C羅在Instagram貼文：「今天我離開一支輝煌球隊，它絕對是義大利規模最大、甚至全歐洲最豪門之一的球會。它總是尊重我，我也藉由每場比賽、每個賽季、每次競爭為他們而戰作為回報。」

「到最後，我們都能回顧過去，理解到取得了偉大成就，即便沒達到我們想要的一切，但我們仍然共同寫下了一段非常美麗的故事。」