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足球／睽違13季重返曼聯 C羅感性道別尤文圖斯

聯合新聞網 / 綜合報導
葡萄牙足壇巨星羅納度（Cristiano Ronaldo）確定將離開尤文圖斯，重返睽違13年的老東家曼聯。 歐新社
葡萄牙足壇巨星羅納度（Cristiano Ronaldo）確定將離開尤文圖斯，重返睽違13年的老東家曼聯。 歐新社

日前傳出的風聲成真了，葡萄牙足壇巨星羅納度（Cristiano Ronaldo）確定將離開尤文圖斯，重返睽違13年的老東家曼聯，他在社群媒體IG上感謝球迷的支持，並稱自己將永遠是尤文圖斯的一份子。

羅納度寫道，「今日我離開了一支驚人的球隊，我對尤文圖斯奉上全心全力，我會愛著這座城市直到生命的最後一刻。」他也感謝當地球迷一直以來的支持與尊重，「最後，我們可以回頭看看過去一同達成的成就，雖然無法一切都盡如人意，但我們仍寫下了段美麗的故事。」

從職業生涯的起點英超曼聯開始，C羅接著於09年為皇家馬德里效力9個年頭，並於18年轉投尤文圖斯，3年後的今天，C羅也年屆36歲，他選擇重返曼城，並向曾經的球迷喊話：「我將永遠會是你們的一份子，你們也是我歷史的一部分，過去的種種將永遠留在我心中。」

C羅

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