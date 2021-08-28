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美網／反撲功虧一簣 梁恩碩會外賽最終輪吞敗

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
我國網球小將梁恩碩。路透
我國網球小將梁恩碩。路透

我國網球小將梁恩碩，今天在美網女單會外賽最終輪遭遇希臘好手格拉瑪蒂科普魯（Valentini Grammatikopoulou），最終以2：6、7：5、5：7敗下陣來，無緣靠自力取得美網會內賽資格。

梁恩碩這次美網會外賽在連退荷蘭狄弗魯梅（Indy De Vroome）和比利時詹妮夫絲凱（Maryna Zanevska）後，距離正賽門票僅差最後1勝，不過今天碰上希臘選手格拉瑪蒂科普魯，在首盤就陷入苦戰，在第3、5局連續遭到破發後，以2：6遭對手先下一城。

第二盤梁恩碩在遭到對手再度破發後，一度以3：4落後，不過比賽也因雨暫停，復賽後梁恩碩在第8局回破發扳平，並且在關鍵第12局再度破發，以7：5扳平戰局。

決勝盤格拉瑪蒂科普魯再度在前3局兩度破發取得3：0領先，儘管梁恩碩力挽狂瀾在第8局追平成4：4，甚至在第10局一度取得賽末點，不過卻遭到對手化解後，第11局再遭破發，最終以5：7敗下陣來。

梁恩碩 美網

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