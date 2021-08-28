瑞典變性手球選手 獲准以男性身分參賽重返體壇

瑞典手球協會接受變性選手桑德的申請，允許桑德以男性身分加入今年手球全國聯賽。桑德將代表哥德堡市薛拉隊（Kärra HF）出賽。

瑞典前女子手球選手桑德（Loui Sand）2018年底在法國舉辦的手球歐洲冠軍盃聯賽後向國家隊請辭，離開體壇，開始進行變性的旅程。

在此之前，桑德代表瑞典出賽105場，曾7次拿下冠軍，也曾效力於瑞典、法國聯賽中多個球隊，是經驗豐富、優秀的手球選手。

桑德在向國家隊請辭之後，曾公開表達她一生都感覺自己生錯身體了，她再也不想因為對自己身體的不舒服而長期討厭自己，因此她希望能夠變性。

桑德的決定得到當時瑞典女子手球國家隊總教練席格奈爾（Henrik Signell）的支持，他認為桑德很勇敢，應該有更多人像桑德一樣，在乎自己的感受、走自己的路。

桑德在變性之後，不確定自己是否會重回手球場，他對瑞典體育報（Sportbladet）說，世界上似乎只有他一個變性的職業手球選手，他沒有模範可以參考，變性的旅程至今只能靠自己摸索。

今年年初，桑德回到球場上，跟男子聯賽球隊一同訓練，並且在今天得到瑞典手球協會獲准出賽，以新的身分正式重新返回體壇。

他在瑞典手球協會的新聞稿中表示，在開始變性的旅程之前，他以為自己再也不可能回到手球場上，但他想回到體壇、加入一支隊伍的渴望太強烈，因此能得到這個機會讓他非常開心。桑德說，可以加入薛拉隊對他長期的精神困擾與性別認同障礙有很大的正面幫助。

瑞典手球協會表示，增進瑞典體壇與手球界的平等價值與包容是他們一直在努力的，協會必須消除各種歧視，讓所有想加入體育活動的人都能加入，因此這次的決定是理所當然的。手球協會也讚賞薛拉隊的決定，認為薛拉隊展示了開放性與彰顯平等價值。

為了消除各種歧視，讓所有人都能參與體育活動，瑞典田徑協會也在今年6月公告，18歲以下的選手，可以依照自己認同的性別報名參賽。