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足球／又有大咖異動！尤文圖斯教頭親口證實 C羅確定要離隊

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足球／又有大地震！尤文圖斯教頭親口證實 C羅確定要離隊

聯合新聞網 / 綜合報導
C羅證實將離開義甲尤文圖斯。 路透
C羅證實將離開義甲尤文圖斯。 路透

繼梅西之後，又傳出足球大咖異動，義甲尤文圖斯教頭親口證實，C羅(Cristiano Ronaldo)不想再為尤文圖斯踢球了，他將會離開球隊。

今天義甲尤文圖斯教頭阿萊格里出席了對陣恩波利賽前記者會。阿萊格里證實，C羅不想留在尤文，也不會被放進比賽名單。

阿萊格里首先表示，「昨天，我和C羅談過了，他告訴我，他沒有留下來的打算。所以，他今天沒有參加訓練，明天也不會放入比賽名單。」

在被問及是否對C羅的離開感到失望時？阿萊格里表示，「我沒有感到失望，他做出了自己的選擇。在三年里，他做出了自己的貢獻。他離開了，但生活還是會繼續，尤文仍然存在，這是最重要的事情。」

一周前，教頭還曾明確表示C羅會留隊。在被問及這段期間發生了什麽事時，阿萊格里表示，「情況改變了，你必須接受：只有希望留下來的人才會留在這裡。」

C羅落腳球隊未定，先前各方傳出英超曼城隊，但並未獲得證實。

36歲的C羅，是世界收入最豐的足球運動員，曾效力於英超曼聯、西甲皇馬，2018年轉戰尤文圖斯也轟動一時，沒想到雙方最後居然是不歡而散。

C羅缺席尤文圖斯訓練 疑倒數計時投效曼城

義甲豪門尤文圖斯總教頭阿萊格里今天透露，葡萄牙球星C羅已決定，不再為隊上效力，今天也不會參加訓練。目前有關他將投效英超曼城隊的傳言更甚。

媒體紛紛報導，拿過5座金球獎的超級球星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）在今天訓練開始前，就已離開尤文圖斯（Juventus）的康提納沙（Continassa）訓練中心。

義大利天空體育新聞台（Sky Sport Italia）報導，C羅前來和隊友道別後，在當地時間上午10時45分前後離開了訓練中心。

法新社詢問尤文圖斯發言人，C羅是否會加入隊友一起訓練，發言人證實不會。

義大利「體育報」（Gazzetta Dello Sport）報導，C羅轉隊曼城（Manchester City）的合約可能在未來24小時完成。

阿萊格里（Massimiliano Allegri）今天也對記者表示：「C羅昨天告訴我，他不打算再為尤文圖斯踢球，因此他明天不會出賽。」尤文圖斯明天將對上安波里隊（Empoli）。

由於曼城先前未能搶下英格蘭隊隊長凱恩（HarryKane），因此外界普遍預期他們會爭取C羅加入。(中央社)

C羅

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