新北全運會紅點設計師製聖火炬 王冠閎扮傳遞手

新北市體育處今天公布110年全運會聖火炬，由曾獲德國紅點設計獎的藝術家李昕設計製作；東京奧運游泳國手「台灣蝶王」王冠閎將於10月8日擔任台北站公路聖火傳遞手。

新北市政府體育處今天邀創作全運會聖火炬的李昕分享創作歷程，曾獲德國紅點設計獎的她表示，這次創作在材料實驗上為特殊突破，以金屬打造火炬基底，表面以仿陶材料，展現白釉色優雅時尚風格美感。

今年全運會聖火炬造型以「竹」為靈感，更取其寓意「節節高升」，象徵運動員堅毅不撓精神。李昕說，竹節介面的銜接難度極高，需不斷鍛敲煉製。

新北市長侯友宜與東京奧運游泳國手「台灣蝶王」王冠閎今天也出席發表會，預告全運會聖火將以網路、鐵路、公路3種方式傳遞。

王冠閎將於10月8日擔任台北站公路傳遞手，他說，目前的任務就是全力準備全運會賽事，這次報名蝶式、蛙式、自由式等多項比賽。

他表示，東京奧運回國後，難得有段居家隔離的「耍廢」時間，體力已回復至參加東奧時的9成。他邀民眾一起加入聖火隊，延續東京奧運的運動熱潮。

侯友宜指出，聖火象徵光明、勇敢、團結與和平，東京奧運激發國人團結與感動，盼望全運會的聖火傳遞，延續這股熱情，讓人人都有機會成為火炬手，一起為運動員加油。

體育處表示，傳統的公路傳遞聖火含離島共22個縣市，還有鐵路環島列車繞行全台18個縣市、19個站台。人人都有機會成為火炬手，鐵路聖火環島列車，安排驚喜人物上車，以類粉絲見面會與民眾互動。