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射箭／奧運曾因短髮被批評 韓國女射手安山化妝打扮卻超迷人

聯合新聞網 / 綜合報導
奧運3金韓國女射手安山，打扮起來超迷人。 擷圖自安山IG
奧運3金韓國女射手安山，打扮起來超迷人。 擷圖自安山IG

於本屆東奧斬獲混合團體、女子團體、女子個人射箭金牌的韓國神射手安山，當時卻因一頭秀麗短髮遭到國內反女性主義網友批評，質疑她支持女性主義，她近日在IG上傳自己的化妝打扮的形象照，展現溫柔的一面。

安山在文中提到，這是自己第一次化妝拍這樣正式的形象照，感到相當緊張，貼文一出吸引超過15萬人按讚，網友紛紛表示：「我的天啊！」、「你的主業是模特兒嗎？」、「又帥又可愛！太令人驚訝了！」

女性主義 金牌

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