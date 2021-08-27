聽新聞
test
0:00 / 0:00
射箭／奧運曾因短髮被批評 韓國女射手安山化妝打扮卻超迷人
於本屆東奧斬獲混合團體、女子團體、女子個人射箭金牌的韓國神射手安山，當時卻因一頭秀麗短髮遭到國內反女性主義網友批評，質疑她支持女性主義，她近日在IG上傳自己的化妝打扮的形象照，展現溫柔的一面。
安山在文中提到，這是自己第一次化妝拍這樣正式的形象照，感到相當緊張，貼文一出吸引超過15萬人按讚，網友紛紛表示：「我的天啊！」、「你的主業是模特兒嗎？」、「又帥又可愛！太令人驚訝了！」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言