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美網／莊吉生不敵哈薩克好手 無緣延續去年晉級會內賽

聯合新聞網 / 綜合報導
莊吉生首場大滿貫勝利還要再等等。圖／聯合報系資料照片
莊吉生首場大滿貫勝利還要再等等。圖／聯合報系資料照片

去年晉級美網會內賽的台灣網球一哥莊吉生，今年無緣延續上屆的手感，在第二輪力戰哈薩克13種子庫庫許金（Mikhail Kukushkin），最終以4：6、3：6敗下陣來，本屆美網之旅宣告結束。

莊吉生去年首度闖進美網會內賽，不過在首輪碰上阿根廷柯里亞（Federico Coria）一路拉鋸到第五盤時因傷退賽，今年捲土重來，首戰對上世界排名166名的奧地利歐弗納（Sebastian Ofner）以7：5、6：4取勝，可惜第二輪不敵庫庫許金，無緣再闖會內賽。

至於女單選手梁恩碩昨日對上荷蘭狄弗魯梅（Indy De Vroome），僅花69分鐘就以6：3、6：4勝出，今日對上比利時第9種子詹妮夫絲凱（Maryna Zanevska）也以7：6（7：5）、 6：4直落二勝出，創下美網生涯最佳戰績，距離晉級會內賽僅剩最後一哩路。

美網 莊吉生

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