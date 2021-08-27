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美網／梁恩碩晉會內賽差一勝 謝淑薇首輪戰劉婧文

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
美網會外賽第二輪，我國好手梁恩碩以直落二敗給比利時詹妮夫絲凱。路透
美網會外賽第二輪，我國好手梁恩碩以直落二敗給比利時詹妮夫絲凱。路透

美國網球公開賽會內賽即將在月底開打，我國好手梁恩碩今天在女單會外賽第二輪遭遇比利時詹妮夫絲凱（Maryna Zanevska），最終以7：6（7：5）、 6：4直落二勝出，挺進會外賽第二輪不僅已創下美網生涯最佳戰績，且距離會內賽也僅差最後一勝。

年僅20歲的梁恩碩2019年首度向美網會外賽叩關在首輪就止步，不過今年她先是在首輪擊敗世界排名203名的荷蘭狄弗魯梅（Indy De Vroome），今天第二輪面對女單世界排名113名的妮夫絲凱，也打出精彩一戰。

梁恩碩在首盤雖然遭對手搶先破發一度落入1：3落後，不過她在關鍵第8、10局連續破發，並將首盤帶入搶七後以7：5勝出，第二盤兩人持續破發大戰，在前4局都攻破對手發球局，不過第7局梁恩碩再度打破對手發球局，最終以6：4收下會外賽2連勝，下一戰只要能再擊敗希臘好手格拉瑪蒂科普魯（Valentini Grammatikopoulou）就能首嚐美網會內賽滋味。

至於在男單會外賽第二輪出賽的莊吉生，今天面對哈薩克選手庫庫許金（Mikhail Kukushkin），最終則是以4：6、3：6敗下陣來，無緣晉級。

而今天美網也公布會內賽單打籤表，我國一姐謝淑薇首輪將對上華裔美籍選手劉婧文，世界排名第100名的劉婧文，原訂前天將在芝加哥網賽女雙8強賽遭遇我國雙打組合詹詠然／詹皓晴，不過在搭擋受傷的情況下只能退賽。

相差14歲的謝淑薇與劉婧文，生涯還不曾有過交手紀錄，其中謝淑薇在去年美網缺陣的情況下，2018、2019年都打進到第二輪，同時也是個人在美網的最佳成績。

美網 梁恩碩 謝淑薇

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