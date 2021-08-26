拳擊／首場室外拳擊賽 全國俱樂部聯賽10月2日登場

受新冠肺炎疫情影響，第三季全國拳擊俱樂部聯賽即日起開放報名，而賽事也將延至10月2日舉行，且為避免室內群聚，將移師室外辦理，促成我國拳擊史上第一場室外賽事。

全國拳擊俱樂部聯賽今年前兩季賽事，已分別在1月30日及4月24日於台中市台體大拳擊館圓滿落幕，第三季原訂21日開打，但因疫情漫延，籌備不及，無法如期舉行，而延至10月2日，地點暫訂在台體大田徑場旁的空地。

主辦賽事的威爾力斯公司董事長顏榕表示，為了讓室外拳擊賽增加看點，比賽時將開放拳擊用品相關廠商及拳擊俱樂部舉行展示販售及體驗，以嘉年華會的方式辦理賽事，希望藉此吸引更多人潮為選手加油打氣，不過主辦單位也特別強調，將嚴格執行防疫及戴口罩等相關規定。

全國拳擊俱樂部聯賽前兩季共舉行近150場比賽，包括人氣模特兒陳怡帆、牙醫師張哲倫、台積電工程師林宜寬等，都獻出處女秀，一戰成名，主辦單位威爾力斯公司呼籲全國拳擊愛好者，勇於挑戰自我，投入比賽，作我國拳擊職業化的開路先鋒。