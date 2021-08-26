全大運復辦郭婞淳不缺席 東奧國手將獲頒10萬激勵金

今年受到疫情影響而中斷舉辦的110年全國大專校院運動會，將自10月1日起2階段復辦，其中第一階段將為10月1至5日復辦田徑、羽球、網球、射箭、舉重與橄欖球，體操、柔道、空手道、軟網、角力、木球等6個種類則將在12月底前選擇適合場地辦理完畢，東京奧運國手郭婞淳、楊勇緯也預計將會登場。

今年全大運在台南成大舉行，不過受到疫情影響在5月15日中午起就停止所有賽事，導致僅有6項賽事完賽，而體育署也在今天宣布，剩餘賽事將在10月1日起分兩階段復辦。

其中包括10月1至5日的田徑、羽球、網球、射箭、舉重與橄欖球將在成大舉行，至於體操、柔道、空手道、軟網、角力、木球等6個種類，將由大專體育總會單項委員會協助，在12月底前選擇適合場地辦理完畢。

體育署副署長洪志昌指出，全大運復辦防疫措施將會提報到CDC，讓選手在安全比賽環境下出賽，而這次東京奧運選手包括舉重郭婞淳、柔道楊勇緯都會來參加復辦賽事，希望國人能透過比賽轉播關注選手比賽表現。

體育署學校體育組組長蔡忠益表示，這次全大運防疫計畫將會有6大重點，包括不開放觀眾入場，所有參加人員皆須提供相關檢測證明、各場館規劃單一入口、實名制管控、填寫TOCC評估表和入場量測體溫，希望確保選手能在安全環境下出賽。

此外，洪志昌也在今天宣布，今年東京奧運68位參賽選手將獲頒10萬元激勵獎金，「在運動發展基金委員會有提到對於這些取得奧運參賽資格的選手，不管是透夠世界排名或是比賽取得參賽資格，將提供給每位取得參賽資格的選手10萬元參賽激勵金。」