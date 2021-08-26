9月2日歸建台師大 張少熙最後主持記者會兩度鞠躬告別

體育署署長張少熙在今年東京奧運爆發代表團機位問題後請辭，今天則是他最後一次以署長身份主持體育署例行記者會，他表示過去一年來走得跌跌撞撞，謝謝各界的包容，也希望未來接棒者能一棒接一棒，棒棒是好棒。

今年東京奧運我國代表團在出發時發生機位風波，體育署署長張少熙也向教育部部長潘文忠請辭負責，儘管最終我國代表團拿下了史上最佳的2金、4銀、6銅佳績，但張少熙也在日前發出聲明強調不會改變請辭決定，並將會在9月2日就歸建台師大。

張少熙在今天最後一次以署長身份參與體育署例行記者會，並在會中兩度鞠躬告別，他表示這次包機造成的紛爭自己已經自請處分，但也希望各界能夠在給選手、教練、裁判等人掌聲的同時，也給予所有行政人員和後勤團隊肯定。

張少熙表示，這次東京奧運我國共計有180人前往，最後能夠打了勝仗、全身而退，且無人確診，確實相當不容易，雖然做錯事應該要檢討，但也希望外界能多給體育署同仁和後勤團隊肯定，「同仁都累翻了，看了相當不忍心，他們必須面對成績的壓力和國人的責難，很多人身體都出了問題，這一點一滴，我希望大家能夠給他們一些掌聲。」

對於去年9月1日上任，並將在今年9月2日歸建台師大，張少熙坦言過去一年來確實起起伏伏，也感謝各界的包容，「祝福下一任接棒者能一棒接一棒，棒棒是好棒，相信體育署的未來一定會更好。」