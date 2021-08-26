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動滋券面額依舊為500元 將透過跨部會平台抽選200萬份
行政院在今天公布今年振興五倍券發放期程，而其他部會也陸續公告加碼券內容，其中去年由體育署規劃的動滋券今年將依舊維持500元面額，並發放200萬份，而動滋券也預計與其他加碼券一樣在跨部會平台上進行抽選。
體育署在去年推出400萬份500元面額的電子票券，最終共發放出376萬份，抵用金額17億7000萬元，累積交易金額逾47億1千萬元，對於促進運動產業消費產生不小效益。
對於今年動滋券的規劃，體育署運動產業及企劃組組長劉姿君表示，今年動滋券體育署爭取到10億元預算，將維持500元面額總計發放200萬份，不過將有別於去年由各部會各自進行抽選，今年將在跨部會平台中進行登記與抽選動作，詳細內容仍必須等到跨部會小組拍板。
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