美網／小威廉絲退賽 大威也跟進

美國名將小威廉絲（Serena Williams）剛以腿傷未癒為由宣布退出美國網球公開賽，姊姊大威廉絲（Venus Williams）今天也因腿傷宣布退賽。

法新社報導，現年41歲的大威坐擁7座大滿貫賽單打金盃，包括2000年和2001年美網及5座溫布頓網球錦標賽冠軍。

這是大威自2006年以來首度缺席美網單打賽事，她在社群媒體上發布影片訊息說自己很失望。

大威表示，這對小威和她來說都不是好消息，「我也無法參加美網，真是令人超級無敵失望」。

「我今年整個夏天腿部都有些問題，就是沒辦法克服。在芝加哥已盡我最大努力，但就是無法解決。我這次就是沒辦法創造任何奇蹟。」

大威在芝加哥女網賽首輪以直落2盤敗給台灣好手謝淑薇。

大威沒有透露她可能何時回歸，僅說「我等不及重返球場」。

除威廉絲姊妹退出美網外，其他缺席的大咖球星還包括西班牙猛將納達爾（Rafael Nadal）、瑞士天王費德瑞（Roger Federer）及去年美網男單冠軍奧地利好手提姆（Dominic Thiem）等。