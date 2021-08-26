羽球／陶菲克自曝曾被利誘打假球 對手還是大馬球王李宗偉

印尼名將陶菲克（Taufik Hidayat）近期接受媒體採訪，自曝2006年杜哈亞運有官員願支付重金要他打假球，希望他對馬來西亞球王李宗偉放水，消息一出震驚各界羽壇。

陶菲克指出，要求放水的是一名大馬羽協官員，並願支付4億印尼盾（約78萬元新台幣），不過他沒有接受賄賂，以21-16、21-18直落二擊敗李宗偉，並於決賽擊敗林丹奪得金牌。

李宗偉也在事後表態，當時自己對此一無所知，他與陶菲克是好友，兩人都知道始作俑者是誰，卻不願意表明身份，他說：「我們都該繼續前進，不想點名或羞辱任何人！」

事後大馬羽協也對外表態，秘書長吳志強透露：「我們不會原諒涉及打假球的人，我們得確保在監督下不會發生這樣的事情。」