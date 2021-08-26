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桌球／中國不參加亞錦賽 陸媒：林昀儒若參賽日本想贏也難
桌球亞錦賽9月28日將於卡達舉行，中國隊因國內全運會時間衝突而選擇退出。當地媒體《乒乓球頻道》指出，以日本派出的陣容而言，要贏風頭正盛的林昀儒難度顯而易見。
該文指出，在中國隊缺席的情況下，日本及韓國將成為這場派對的最大贏家，不過日本僅派出二線陣容，幾位在東奧參賽的選手，除了選拔賽落選的丹羽孝希和退役的水谷隼，包括張本智和、伊藤美誠、平野美宇和石川佳純皆未參賽，最大牌的反倒成了早田希娜。
《乒乓球頻道》更直言，木造勇人、戶上隼輔等一眾小將僅為「二流」，難以和全主力陣容出動的韓國男桌一較高下。韓國包括鄭榮植、李尚洙和張禹珍都將出戰，再加上2名新星安宰賢和林仲勳，硬實力上佔盡優勢。
該媒體另指出，雖然中華隊尚未公布參賽陣容，不過若於本屆東奧男單奪得第四名的林昀儒參賽，日本想贏也難。此外於女子團體銅牌戰擊敗德國的香港女團也具相當競爭力，若出現在參賽名單將成為晉級決賽的有力人選。
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