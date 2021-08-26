芝加哥網賽／謝淑薇遭逆轉 無緣女單8強

台灣網球一姐謝淑薇今天凌晨芝加哥女網賽女單16強賽，在率先搶下首盤情況下遭捷克選手瑪汀柯娃逆轉，以6比3、4比6、2比6吞敗，無緣8強。

本週共有4名台將齊聚在美國伊利諾州進行芝加哥女網賽，台灣網球一姐謝淑薇從單打出擊；女雙的詹詠然與詹皓晴、謝語倢與泰國女將普利佩契（Peangtarn Plipuech）則分頭爭取晉級機會，其中詹家姊妹率先挺進4強。

世界排名第81的謝淑薇首輪直落二扳倒握有7座大滿貫女單冠軍的美國名將大威廉絲（Venus Williams），今天16強賽與排名第60捷克選手瑪汀柯娃（Tereza Martincova）展開生涯首度對決。

謝淑薇開賽率先破發，下一局也化解對手攻勢，歷經盤中互破，謝淑薇盤末再下一城，以6比3收下首盤。

雙方次盤前段再度互破，一路僵持至盤末，謝淑薇在關鍵第9局發球局失守，以4比6丟掉首盤。

謝淑薇決勝盤前2個發球局都未能保住，以0比4落後，最終無力逆轉，以2比6敗下陣來，接下來將在美國網球公開賽繼續提拍上陣。