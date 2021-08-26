美網／梁恩碩奪會外賽首勝 莊吉生也過頭關

美網會外賽在昨天開打，我國一哥莊吉生、女單梁恩碩今天在首輪相繼登場，其中莊吉生面對世界排名166名的奧地利歐弗納（Sebastian Ofner）以7：5、6：4取勝，而梁恩碩則是在面對世界排名203名的荷蘭狄弗魯梅（Indy De Vroome）中，以6：3、6：4勝出。

莊吉生去年在美網因疫情取消資格賽的情況下，生涯首度從會內賽出發，不過在首輪碰上阿根廷柯里亞（Federico Coria），在與對手一路拉鋸到第五盤時因傷退賽，無緣奪下大滿貫會內賽首勝。

而今年莊吉生再度從男單會外賽打起，並在今天的首輪遭遇歐弗納，儘管人高馬大的歐弗納整場比賽共發出10記愛司球，但莊吉生在兩盤賽事都兩度打破對手發球局的情況下，最終仍是以7：5、6：4勝出，繼2019年後，再一次在美網會外賽拿下勝利，下一輪他則將對上哈薩克選手庫庫許金（Mikhail Kukushkin）。

至於2019年首度參與美網女單會外賽並在首輪止步的梁恩碩，今年首輪則是對上荷蘭狄弗魯梅，最終梁恩碩僅花69分鐘就以6：3、6：4勝出，拿下生涯美網會外賽首勝，下一輪將對上比利時選手詹妮夫絲凱（Maryna Zanevska）。