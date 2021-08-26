快訊

退休教授每天送警衛小蛋糕：不希望孤獨死在家裡 沒有人知道

振興加碼！交通部推千元「國旅券」 規畫先發行120萬份

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美網／梁恩碩奪會外賽首勝 莊吉生也過頭關

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
莊吉生。 聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
莊吉生。 聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

美網會外賽在昨天開打，我國一哥莊吉生、女單梁恩碩今天在首輪相繼登場，其中莊吉生面對世界排名166名的奧地利歐弗納（Sebastian Ofner）以7：5、6：4取勝，而梁恩碩則是在面對世界排名203名的荷蘭狄弗魯梅（Indy De Vroome）中，以6：3、6：4勝出。

莊吉生去年在美網因疫情取消資格賽的情況下，生涯首度從會內賽出發，不過在首輪碰上阿根廷柯里亞（Federico Coria），在與對手一路拉鋸到第五盤時因傷退賽，無緣奪下大滿貫會內賽首勝。

而今年莊吉生再度從男單會外賽打起，並在今天的首輪遭遇歐弗納，儘管人高馬大的歐弗納整場比賽共發出10記愛司球，但莊吉生在兩盤賽事都兩度打破對手發球局的情況下，最終仍是以7：5、6：4勝出，繼2019年後，再一次在美網會外賽拿下勝利，下一輪他則將對上哈薩克選手庫庫許金（Mikhail Kukushkin）。

至於2019年首度參與美網女單會外賽並在首輪止步的梁恩碩，今年首輪則是對上荷蘭狄弗魯梅，最終梁恩碩僅花69分鐘就以6：3、6：4勝出，拿下生涯美網會外賽首勝，下一輪將對上比利時選手詹妮夫絲凱（Maryna Zanevska）。

梁恩碩。 圖／梁恩碩提供
梁恩碩。 圖／梁恩碩提供

美網 莊吉生 梁恩碩

延伸閱讀

網球／小威退美網！挑戰紀錄等明年

美網／英國黑馬重新出發 梁恩碩、莊吉生接棒搶勝

美網／會外賽獎金提高百分之66 總獎金創歷史新高

法網／和地主一姊打3盤 梁恩碩添信心

相關新聞

芝加哥網賽／謝淑薇遭逆轉 無緣女單8強

台灣網球一姐謝淑薇今天凌晨芝加哥女網賽女單16強賽，在率先搶下首盤情況下遭捷克選手瑪汀柯娃逆轉，以6比3、4比6、2比6...

美網／梁恩碩奪會外賽首勝 莊吉生也過頭關

美網會外賽在昨天開打，我國一哥莊吉生、女單梁恩碩今天在首輪相繼登場，其中莊吉生面對世界排名166名的奧地利歐弗納（Seb...

羽球／蘇迪曼盃抽籤出爐 中華隊將碰南韓、德國

兩年一屆的國際羽壇大賽蘇迪曼盃，今天抽出分組，中華隊位於B組，將和4度奪冠的南韓、大溪地和德國爭取分組前2的8強資格，有...

網球／小威退美網！挑戰紀錄等明年

美網開戰日倒數計時，但美國網壇指標小威廉絲（Serena Williams）今天透過社群平台宣布，考量身體因素，將退出今...

陸東奧選手反映金牌掉漆 東京奧組委：不影響獎牌品質

繼東奧女子彈簧床冠軍的大陸運動員朱雪瑩反映獲得的金牌掉漆後，200公尺個人混合游泳冠軍的大陸選手汪順也稱金牌掉漆。東京奧...

高球／貞歡喜傳承賽 楊斐茜逆轉奪職業首冠

TLPGA「2021貞歡喜傳承賽」今天決賽日上演多組逆轉戲碼，職業組楊斐茜就是從出發前的並列第7到一舉登頂，以兩輪總計1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。