羽球／蘇迪曼盃抽籤出爐 中華隊將碰南韓、德國

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
我國羽球「世界球后」戴資穎。特派記者余承翰／東京攝影
我國羽球「世界球后」戴資穎。特派記者余承翰／東京攝影

兩年一屆的國際羽壇大賽蘇迪曼盃，今天抽出分組，中華隊位於B組，將和4度奪冠的南韓、大溪地和德國爭取分組前2的8強資格，有機會挑戰隊史最佳成績。

中華隊過往5年都是8強止步，今年有東京奧運奪金的黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋、「世界球后」戴資穎及「一哥」周天成等好手坐鎮，有機會突破新猷。

蘇迪曼盃是混合團體錦標賽，和湯姆斯盃及優霸盃為羽球三大團體賽，今年賽程將於9月26日到10月3日於芬蘭萬塔舉行，這也是芬蘭首度迎接世界羽球聯盟大賽。

羽球強權大陸隊擁有蘇迪曼盃最多冠軍紀錄，今年將尋求第12冠，分組和泰國、地主芬蘭及印度同於A組；上屆亞軍日本位於D組，同組還有馬來西亞、英格蘭及埃及。

1989年摘下首屆蘇迪曼盃冠軍的印尼位於C組，將和丹麥、俄羅斯和加拿大爭取出線機會。

羽球 中華隊 戴資穎

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