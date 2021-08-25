聽新聞
test
0:00 / 0:00

網球／小威退美網！挑戰紀錄等明年

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
美國網壇指標小威廉絲（Serena Williams）透過社群平台宣布，考量身體因素，將退出今年最後一場大滿貫。 路透社
美國網壇指標小威廉絲（Serena Williams）透過社群平台宣布，考量身體因素，將退出今年最後一場大滿貫。 路透社

美網開戰日倒數計時，但美國網壇指標小威廉絲（Serena Williams）今天透過社群平台宣布，考量身體因素，將退出今年最後一場大滿貫，挑戰平紀錄的24座大滿貫目標只能等到明年。

39歲的小威生涯已有23座大滿貫，但今年挑戰紀錄並不順利，溫布頓首輪因球場濕滑傷到右腳，退賽後就再沒出賽紀錄。

目前排名22的小威，今天透過社群平台宣布，經過深思熟慮並接受醫師及醫療團隊建議，決定退出今年美網，「紐約是全世界最讓人興奮，也是我最愛出賽的城市之一，我會想念這些粉絲，但也為大家加油。」她也感謝所有球迷支持，並預約很快再見面。

在此之前，包括「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）和「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）都因傷退出今年美網，小威也加入退賽陣容，成為1997年後3位名將首次一同缺席。

小威廉絲 美網

延伸閱讀

網球／澤瑞夫控對手如廁「偷偷場外指導」 西西帕斯駁「沒做奇怪的事」

美網／英國黑馬重新出發 梁恩碩、莊吉生接棒搶勝

美網／會外賽獎金提高百分之66 總獎金創歷史新高

美網／腿傷退出美網、賽季落幕 納達爾：盡全力恢復

相關新聞

網球／澤瑞夫控對手如廁「偷偷場外指導」 西西帕斯駁「沒做奇怪的事」

希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）與德國新星澤瑞夫（Alexander Zverev）同為網壇後起新秀，日前兩人在辛辛那提大師賽四強戰狹路相逢，澤瑞夫指控首盤結束後西西帕斯「尿遁」是在廁所違規接受教練父親指導，對此西西帕斯澄清：「我沒有做奇怪的事情。」

高球／貞歡喜傳承賽 楊斐茜逆轉奪職業首冠

TLPGA「2021貞歡喜傳承賽」今天決賽日上演多組逆轉戲碼，職業組楊斐茜就是從出發前的並列第7到一舉登頂，以兩輪總計1...

羽球／蘇迪曼盃抽籤出爐 中華隊將碰南韓、德國

兩年一屆的國際羽壇大賽蘇迪曼盃，今天抽出分組，中華隊位於B組，將和4度奪冠的南韓、大溪地和德國爭取分組前2的8強資格，有...

網球／小威退美網！挑戰紀錄等明年

美網開戰日倒數計時，但美國網壇指標小威廉絲（Serena Williams）今天透過社群平台宣布，考量身體因素，將退出今...

陸東奧選手反映金牌掉漆 東京奧組委：不影響獎牌品質

繼東奧女子彈簧床冠軍的大陸運動員朱雪瑩反映獲得的金牌掉漆後，200公尺個人混合游泳冠軍的大陸選手汪順也稱金牌掉漆。東京奧...

全國羽球排名賽屏東開打 因應防疫閉門開網路直播

羽球項目在東奧拿下1金1銀好成績，在台灣又掀起熱潮，東京奧運後台灣最大型羽球賽事－第2次全國羽球排名賽，今天起至9月2日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。