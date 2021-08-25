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網球／小威退美網！挑戰紀錄等明年
美網開戰日倒數計時，但美國網壇指標小威廉絲（Serena Williams）今天透過社群平台宣布，考量身體因素，將退出今年最後一場大滿貫，挑戰平紀錄的24座大滿貫目標只能等到明年。
39歲的小威生涯已有23座大滿貫，但今年挑戰紀錄並不順利，溫布頓首輪因球場濕滑傷到右腳，退賽後就再沒出賽紀錄。
目前排名22的小威，今天透過社群平台宣布，經過深思熟慮並接受醫師及醫療團隊建議，決定退出今年美網，「紐約是全世界最讓人興奮，也是我最愛出賽的城市之一，我會想念這些粉絲，但也為大家加油。」她也感謝所有球迷支持，並預約很快再見面。
在此之前，包括「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）和「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）都因傷退出今年美網，小威也加入退賽陣容，成為1997年後3位名將首次一同缺席。
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