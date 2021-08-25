高球／貞歡喜傳承賽 楊斐茜逆轉奪職業首冠

TLPGA「2021貞歡喜傳承賽」今天決賽日上演多組逆轉戲碼，職業組楊斐茜就是從出發前的並列第7到一舉登頂，以兩輪總計142桿、1桿之差迎接職業生涯第一座冠軍。

楊斐茜首輪繳出73（+1）桿，暫列第7名，今天順順地放手打，在3個5桿長洞抓到博蒂，繳出無柏忌的69（-3）桿成績，一口氣衝到龍頭，轉入職業才第2年的她說：「今天終於獲得冠軍，卻是意料之外，特別開心。我打完比賽不知道其他人成績，被告知可能要打延長賽還真的很意外。」

楊斐茜2019年高協秋季排名賽以業餘身分拿到總冠軍，職業首冠今天到手，她透露赴日參加LPGA考試的計畫因為疫情必須延後，先以推進世界排名為優先，目前先在國內參加比賽，希望接下來能在公開賽層級也能奪冠。

原本領先的陳孟竺是帶傷上陣，今天繼續靠著紮貼過後的左腳撐完比賽，可惜打得不如昨天順手，錯失太多博蒂機會，她說：「最後4洞都攻上果嶺，但怎麼推都不會進。」陳孟竺這回合挨了4個柏忌、沒有博蒂進帳，以76（+4）桿完賽，和邱齡緹及謝瑀玲同以143（-1）桿並列第2。

今天也上演逆轉秀的還包括業餘女子A、B組，竹北高中的宋佳恩連續兩天打出74桿，總計148（+4）桿追上江語葳，經比較第二輪桿數後由宋佳恩抱走冠軍，江語葳居次，曾楨150桿排第三。

女子B組汪天茵今天繳出73桿，以總計150（+6）桿躍居冠軍，昨天領先的洪阡瑋153桿排第二，156桿的林品杉獲第三名；女子C組謝秉樺以153桿毫無懸念奪冠，170桿的黃翎芳和172桿的曾莘甯分居二、三名。女子D組冠軍則是余語菲，總計163桿。