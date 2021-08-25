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全國羽球排名賽屏東開打 因應防疫閉門開網路直播
羽球項目在東奧拿下1金1銀好成績，在台灣又掀起熱潮，東京奧運後台灣最大型羽球賽事－第2次全國羽球排名賽，今天起至9月2日在屏東縣立體育館開打；這場台灣年度最高級別的羽球個人賽事，總獎金逾35萬元，最終成績將作為「2022年杭州亞運會」代表隊遴選依據，吸引全國各地好手1759人齊聚參賽。因配合防疫，沒有開放觀賽，賽程期間有網路直播
男單部分，包括屏東土生土長的美國公開賽冠軍選手林俊易、全國甲組常勝軍李佳豪；男雙部分，拿過2018亞運銅牌的李哲輝搭配合作金庫的好手楊博軒；女子單打部分則有李佳馨、白馭珀、宋碩芸等知名選手出戰；世界排名第23的盧敬堯、楊博涵也報名混雙賽事。
縣府指出，全國羽球排名賽一年兩次，是職業球員年度國內排名競賽與國手選拔的舞台，也是業餘選手邁向職業球員道路的認證敲門磚；配合政府防疫政策，賽事不開放觀眾入場，主辦單位為保護選手、教練及裁判等工作人員的健康安全，除了進場人數有管制外，參賽的隊職員必須於賽前繳交檢測證明或是健康聲明書，進入場館也要配合實名制、佩戴口罩、量測體溫等規定，並禁止飲食。讓選手在防疫安全的前提下順利完賽。
防疫期間球迷無法到場支持選手，主辦單位提升賽事轉播規模，為期10天賽程由達克運動提供3個場地網路直播，甲組決賽邀請緯來體育台現場轉播。賽事期間大會及屏東縣體育發展中心官網、臉書也將即時更新賽事資訊，讓球迷一同欣賞精采賽事， 直播平台連結：https://reurl.cc/149qAQ。
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