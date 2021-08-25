麟洋配代言風波 李洋：第一優先與土銀尋求解套

悠遊卡公司日前取得東奧羽球男雙金牌王齊麟與李洋經紀公司授權推出悠遊卡，但具有國營事業員工身分能否代言一事，李洋今天表示，目前第一優先仍是與土銀一同尋求解套方法。

CTWANT今天報導，經紀人吳宜倫為王齊麟與李洋接下悠遊卡代言，推出「麟洋Taiwan in悠遊卡」而「麟洋配」悠遊卡並非採代言模式，而是用銷售量抽成，但「麟洋配」有公務員身分，依法不得兼職。

吳宜倫解釋，「麟洋配」悠遊卡是授權肖像，並非代言，而肖像權屬於個人財產，針對球員同意肖像授權部分，由經紀公司和悠遊卡公司簽約，但兩人因公務員身分，無法拿到利潤，後續要看銓敘部有沒有更好的解套方式。

不過，王齊麟與李洋若想要代言產品，恐因國營銀行正式職員身分受到限制，財政部日前透露，規劃由土銀出面，與其他企業洽談企業聯盟的方式進行。

李洋表示，目前第一優先仍是與土銀就所遇到的身分難處，一同尋求解套方法，並與土銀站在同一陣線處理，而他也確實感受到土銀對此事態度相當積極。