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美網／英國黑馬重新出發 梁恩碩、莊吉生接棒搶勝

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
女網好手「小鋼炮」梁恩碩。 路透資料照
女網好手「小鋼炮」梁恩碩。 路透資料照

上月成為英國史上最年輕的溫布頓女單16強選手，年僅18歲的瑞度卡努（Emma Raducanu）黑馬旅程卻因傷退終結，不過晉級過程拍下兩位世界前50的好手，讓她對下周登場的美網充滿信心。

「我認為溫布頓絕對是很正面的經驗，我從比賽中學習到很多，以及在頂級舞台要表現得如何，這絕對讓我知道要加強哪些身體訓練。」本周要從美網會外賽出發的瑞度卡努提到，過去沒有太多機會和職業生涯超過10年的選手對陣，溫布頓是全新體驗，從中讓她體認到和其他選手的差距，也讓她更努力加強身體素質。

上周在WTA芝加哥挑戰賽打進女單決賽的瑞度卡努，世界排名已升到150位，進步幅度驚人；美網她從會外賽出發，列31種子，要連過三關才能晉級會內賽，首戰將碰荷蘭女將舒茲（Bibiane Schoofs），雙姝對決在今天的會外賽第2日賽程率先開戰。

我國會外賽唯二代表莊吉生和女網「小鋼炮」梁恩碩同樣在會外賽第2天迎接賽程，梁恩碩預計先上陣，台灣時間明天淩晨碰荷蘭世界排名203的狄弗魯梅（Indy De Vroome），莊吉生則要碰奧地利對手歐弗納 （Sebastian Ofner），賽程排在第11球場的壓軸場。

美網 溫布頓 莊吉生

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