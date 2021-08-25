麟洋配經紀人私接代言恐違法 銓敘部請財政部釐清狀況

媒體報導，奪下奧運金牌的土地銀行羽球選手王齊麟和李洋有經紀人為他們接下悠遊卡代言，但兩人身為公務員依法不得兼職，接代言恐違法，全案送銓敘部認定。銓敘部官員今天表示，已函請財政部釐清事實狀況，目前還沒收到回函，待收到後才會有進一步討論。

媒體報導，「麟洋配」代言邀約不斷，財政部研擬企業對企業策略聯盟為兩人解套，由土銀擔任窗口接洽兩人代言，但兩人接下悠遊卡代言並非由土銀接洽，是由兩人經紀人接下，土銀還是看媒體報導才知道，目前全案送銓敘部認定。

銓敘部官員表示，還沒有收到案子，麟洋配有經紀人的情況目前並不清楚詳細狀況，已函請財政部了解情況，待財政部回覆之後才能有進一步討論。

銓敘部官員表示，針對麟洋配代言，銓敘部上周發通令給全國各單位解釋法制上的規定，銓敘部的立場在通令中明確表示，針對公務員代言，若由所屬單位和廠商簽訂策略聯盟合約，職員以推廣、開發業務的模式代言商品，推廣公司業務，就不會違反公務員不能兼職的規定。

銓敘部官員表示，因為通令是討論通案，並沒有和有經紀人相關的規定，因此請財政部先釐清事實再做後續討論。