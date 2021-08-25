NFL／球員不打疫苗 球隊請出專家勸說

球員不想打疫苗怎麼辦？NFL維京人隊請來傳染病學專家與球員商談、解惑。NFL賽季即將打響，聯盟並未統一入場球迷、球員或球迷接種疫苗的限制，是讓各州政府與球團自行決定，但若發現有未接種疫苗球員染疫、大規模觸發傳染，比賽將直接沒收。維京人陣中主力四分衛科克考辛斯就是不願接種的領頭羊，為了避免承擔風險，球團希望專家勸說能有效果。

未強制接種疫苗

美國真的是跟台灣兩樣情，不缺疫苗打的美國，部分人民因為擔心副作用與出意外的個案，對接種疫苗感到猶豫，但未接種疫苗的情況在NFL賽季即將打響之際，可能會有染疫風險。據《國家公共廣播公司》報導，NFL並未明令強制球員接種疫苗，也不設限新賽季的入場標準，全交給球團各自斟酌。

問題在於聯盟的但書，一旦有未接種疫苗球員染疫，爆發大規模染疫潮，那比賽就打不成，同時也不會予以補賽，就直接以沒收論，這對NFL這種一季僅17戰的賽事來說，缺少任何一場的損失相對更高。

防疫重「彈性」

對此，球團除了要聽從各州政府的公衛指令外，也得謹慎評估染疫風險、避免上述問題發生，而明尼蘇達維京人隊的主戰四分衛考辛斯就是不願施打疫苗的領頭羊，根據《BBC體育》報導，維京人特地請來傳染病學專家霍爾姆博士，來向球員講解疫苗與商談，盼能說服他們施打。考辛斯早在季前賽期間，就被確認與染疫人士有密切接觸，導致他錯過球隊訓練。

由於NFL新賽季會在下個月10日開戰，各隊都得儘速完善入場標準，拉斯維加斯突擊者隊日前就提到，他們是第一個積極要求防疫的球團，未來球迷要進入突擊者隊的球場看球，得先帶上「疫苗護照」，進場前不久才接種疫苗的球迷得全程配戴口罩看球。NFL聯盟發言人麥卡錫表示，本季的計畫是「彈性」，每個州、每段時間的防疫方針都不同，未來會由各隊自主調整。

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