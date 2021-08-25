足球／因疫不放人 世界盃資格賽恐添變數

各大洲的世界盃資格賽尷尬了！隨著2022卡達世界盃倒數，各大洲的資格賽都準備開打，但因疫情所致，不少國家如巴西、埃及都在英國的紅名單上，為避免風險與冗長隔離期，英超決定不放人前往紅名單上的國家出賽，而西甲25日也跟上，宣布9月要進行的南美資格賽不放人，義甲也正在考慮中。缺乏頂級聯賽球星或使資格賽爆出冷門。

英超、西甲不放人

距離2022年卡達世界盃已不遠，為了競爭世界盃門票的各大洲際資格賽都有受到疫情打亂，到目前已經是「沒空間再延」，像是南美資格賽得硬排在歐陸聯賽普遍開打的9月，但這也讓歐洲俱樂部有所不滿。

根據《半島電視台》報導，考量到不少國家還處於英國的旅行「紅名單」上，出入境得經過完整的隔離日數，如巴西、阿根廷、埃及、墨西哥等國，若讓旗下球星參戰，起碼會錯過一個月的聯賽，甚至還得背負著染疫風險，因此20個俱樂部24日就全數同意，不放人前往紅名單上的國家參賽，例如利物浦的埃及球王薩拉赫就無法參加埃及主場賽事，但到加彭（不在名單內）踢客場比賽就准許放行。

強國越受影響

據《外媒》25日最新消息，西甲更直接，支持俱樂部不放球員參加9月的南美資格賽，以國際足協單方面決定增加比賽日數為由（起因是南美資格賽第二輪本該在3月開踢，但因疫推遲，賽程也得儘速消化，只能合併輪次的無奈之舉），代表下個月的南美賽場上，可能會有一大票的西甲球星缺陣。而據傳義甲也正在考慮跟上。

一旦頂級聯賽決議不放人，這對各洲資格賽可能產生變數，強權不見得能保持優勢，舉南美強權阿根廷為例，熱刺搭檔洛賽爾索、羅梅羅，年輕攻擊手布恩迪亞（上述隸屬於英超），西甲則一大群，包含馬競鋒線德保羅、科雷亞，皇家貝提斯雙星羅里格斯與佩澤拉，大塞維主力後防蒙鐵爾與阿庫尼亞，上季歐霸冠軍的福伊特等人通通不能踢，阿根廷主力直接少一半，而弱隊普遍少旅歐球星，受到的影響會比強隊小。

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