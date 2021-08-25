文姿云分享快樂運動的秘訣，只在Nike Taiwan Line官方帳號

自從今夏的大賽落幕後，如今若詢問國人最想被「誰」狠狠揍一拳或踢屁股？答案一定是人稱「空手道小清新」的文姿云。

為了滿足大家對文姿云的好奇心，知名Podcast節目《馬克信箱》的主持人歐馬克與瑪麗，廣徵聽眾們對文姿云的提問，結果收到超過2,500則問題，不僅是《馬克信箱》有史以來收到最多的題目數，也讓文姿云大感意外；但日前在接受《馬克信箱》專訪時，她毫不保留地回覆聽眾們的提問，例如：自己為什麼會學空手道？如何從5歲學空手道一直堅持到現在？ 還有每回比賽上場前的安心小儀式，其實暗藏著深意呢！

在主持人歐馬克與瑪麗趣味橫生的提問下，文姿云分享許多關於空手道的知識，像是為什麼空手道選手觸及到對手後一定要大喊的原因。 圖／Nike Taiwan 提供

文姿云屬於什麼類型的選手？令人出乎意料的答案！提起文姿云的豐功偉業，不只甫獲空手道女子55公斤級銅牌，刷新台灣空手道的紀錄，亦是亞運史上空手道女子第二量級連續蟬聯兩屆冠軍的第一人，使得許多人都以為她是屬於天才型的選手，但在接受《馬克信箱》專訪時，她的回答卻令人出乎意料！。

「我開發得比較晚。學空手道想晉級，必須一路從白帶考到黑帶，但跟我同期的小朋友其實都比我快拿到黑帶...因為有時候我太緊張就突然會忘記動作而被扣分，因此沒通過考試，所以晉級的速度都比別人晚一步！」但文姿云十分正面看待小時候晉級慢的往事，反而認為這有助於訓練她從小適應緊張和比賽的壓力。

看見賽場上自信滿滿、虎虎生風的文姿云，很難想像小時候晉級考試卻屢受挫折，總是比同期小朋友晚一步晉級。 圖／Nike Taiwan 提供

同時，文姿云也大方傳授多年來克服比賽時緊張情緒的心得：「緊張，就是心情的其中一環。所以在面對緊張的時候，我會允許它的存在，允許它進來，然後允許它離開；簡單來說就是不要跟緊張對抗，你要學會跟它在一起。」

文姿云透露：堅持練空手道超過20年的原因從5歲開始學習空手道的文姿云，至今已超過20年，尤其在成為空手道選手後，每日自早上7點起床便開啟整天的治療與訓練行程，一直到晚上9點才結束，就連想吃甜品，都得選在近期沒有賽事的時候，這讓許多民眾不禁好奇，文姿云是如何堅持下去的？但沒想到，其實她堅持練空手道的原因很簡單。

文姿云坦言：「很多人都曾問我，『練空手道的過程很苦，妳會不會羡慕其他人？因為妳都沒有時間跟朋友去看電影或吃吃喝喝』，但我覺得看電影或吃吃喝喝是他們喜歡做的事情，而我喜歡做的事情就是打空手道，所以我覺得沒有什麼好羨慕或感到遺憾的。」

她認為，最重要的關鍵是「在做這件事情的時候，它能不能帶給你快樂！」無論是空手道或是其他的運動，當我在做這件事情，我會感覺到非常快樂，我就會一直堅持下去，因為我是在做我喜歡做的事情。

文姿云認為，無論是空手道或是其他的運動，當我在做這件事情感到非常快樂，我就會一直堅持下去，因為我是在做我喜歡做的事情。 圖／Nike Taiwan 提供

文姿云的專訪彩蛋，僅收錄於Nike Taiwan Line官方帳號這回，《馬克信箱》對文姿云專訪還有令人驚喜的彩蛋，但僅收錄在文姿云最喜愛的運動品牌Nike Taiwan Line官方帳號，內容不僅揭露選手村獨享的「好康」，還有文姿云吐露參與國際賽事不為人知的心路歷程，其中包括：曾發生讓她流淚不止的「谷底事件」、站在頒獎台上聽見選手對她的「鼓勵」而感動不已，或是面對網路酸民的「爆笑反應」等。

尤其，不少聽眾都想知道「如何養成運動的習慣」，超懂運動快樂的文姿云也不藏私地在專訪彩蛋裡教大家培養運動習慣的「快樂」秘訣。

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