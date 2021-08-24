羽球／傳世界第一印尼「小黃人」恐拆夥 教練出面闢謠

世界排名第一的印尼組合「小黃人」吉地安（Marcus Fernaldi Gideon）／蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo）在東京奧運羽球男雙八強爆冷出局，之前陸續傳出兩人將拆夥的消息，不過印尼男雙總教練彭偉信隨後站出來闢謠，他說：「對於這些來路不明的謠言，不值得做出回應，吉德翁與蘇卡穆約依然是固定搭擋。」

吉地安與蘇卡穆約兩人自2015年開始搭擋，成為史上首對積分超過10萬的羽球男雙組合，然而在公開巡迴賽上成績斐然的他們，大型賽事卻常鎩羽而歸，過去連3屆世錦賽都提前出局，東奧八強賽也爆冷敗給大馬組合，無緣奪牌。

丹麥名將、前球王佛羅斯特（Morten Frost）曾在受訪時犀利指出兩人打法幾乎都已被摸透，建議考慮拆夥。前印尼羽協負責人、奧運女單冠軍王蓮香也談到類似觀點，他認為30歲的吉地安年紀偏大，確實該考慮戰力調整。此話一出，印尼媒體紛紛猜測，蘇卡穆約未來的搭擋有可能是阿爾弗藍（Fajar Alfian）、馬丁（Daniel Marthin）等人，甚至有媒體指出，蘇卡穆約將與東奧女雙金牌拉哈育（Apriyani Rahayu）共組混雙。

對於種種傳聞，印尼男雙教練彭偉信在接受《Okezone Sports》訪問時嚴正駁斥：「對於這些來路不明的謠言，不值得做出回應，吉地安與蘇卡穆約依然是固定搭擋。」