自由車／全國場地賽落幕 台中市摘10金9銀4銅

110年全國自由車場地錦標賽昨天在台中清水鰲峰山公園自由車場圓滿落幕，台中市選手在6大項目中奪下10金、9銀、4銅，其中菁英組選手康世峰、王慈均於爭先賽及競輪賽，蕭世鑫、楊勝凱及康世峰於團隊競速賽均奪金，青年組大甲高中學生更一舉奪下2金、5銀及青年組團體總錦標第1名的好成績。

台中市運動局長李昱叡指出，自由車運動是台中發展的重點運動之一，這次賽事為台中市重要賽事，選手表現傑出，男子菁英組部分，台中選手康世峰在場地爭先賽項目打破大會紀錄後，接著在團體競速賽、競輪賽勇奪3金；蕭世鑫、蔡佳勳及陳建良等人所組成的台中市隊也在團隊追逐賽、團體競速賽獲得金牌；2020東奧好手馮俊凱也分別在集體出發賽及全能賽奪得金牌。

女子菁英組部分，爭先賽王慈均、王歆婷及陳靖云包辦前3名；競輪賽王慈均、王歆婷及賴佳琦也包辦前3名；全能賽由曾可妡獲得第1名；由蕭美玉及王慈均所組成的台中市隊也在團體追逐賽獲得第1名。

此外，這次男女青年組大甲高中戰績亮眼，包括男子青年組許仕儒在競輪賽及集體出發賽均奪下第1名、黃敬倫則在爭先賽及競輪賽均獲得第2名、郭文川也在全能賽獲得第2名；此外，由陳瑞芳、郭文川等人組成的大甲高中隊在團體追逐賽獲得第2名，團體總錦標大甲高中也獲得第1名。

台中市運動局說明，市府積極推動自由車運動，台中市近年在各大全國性賽事中奪牌數第一，108年全國運動會更創13面金牌、8面銀牌與1面銅牌紀錄。此外，台中擁有全國唯一經國際自由車總會（UCI）認證的木質賽道國際級自由車場，為選手提供最佳的培訓場地，市府將持續扎根基層選手培訓，並爭取全國自由車場地賽等全國性賽事到台中舉辦，讓各地好手交流，提升台中自由車運動實力。