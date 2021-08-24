《花花公子》女郎搶梅西拭淚紙巾 稱得標要跳「全裸脫衣舞」

阿根廷球王梅西（Lionel Messi）在巴塞隆納告別記者會上擦眼淚的紙巾被公開拍賣，據報導，巴薩死忠粉絲兼《花花公子》女郎桑迪恩（Luana Sandien）打算以60萬美元（約1695萬台幣）競標，還放話若得標他將上演全裸脫衣舞。

梅西宣布將離開巴塞隆納時難過落淚，他的妻子羅庫佐（Antonella Roccuzzo）遞上紙巾給他擦眼淚，但記者會結束後，這張被他用過的衛生紙竟被人撿走並放在網站上拍賣，還在商品說明處標榜：「上面不僅有梅西的眼淚，還有他的『鼻涕』。」

這張衛生紙的起標價高達100萬美元（約新台幣2813萬），而女郎桑迪恩以60萬美元競標，雖未達起標價，但他表示如果成功標下這張衛生紙，他將給予粉絲福利，上演「全裸」脫衣舞。

今年的《花花公子》非洲版中，這位27歲的巴西辣妹穿著巴薩球衣登上封面，據報導，該期雜誌銷售比平常增加5成，也讓桑迪恩一砲而紅，現在他靠著梅西拭淚紙巾再度掀起關注。