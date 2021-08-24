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網球／納達爾跌出世界前四 腳傷退出本季卻跑去打高球惹議
隨著德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev）在辛辛那提大師賽封王排名上升，西班牙蠻牛納達爾（Rafael Nadal）退居世界第五，這是他自2017年4月後再度掉出前四名。而他在腳傷尚未痊癒的情況下參加高球比賽，也遭部分球迷質疑。
納達爾在今年法網結束後接連缺席溫網、多倫多大師賽、辛辛那提大師賽等重要賽事，如今也確定不會參加美網，等於提前結束今年賽季，他表示受到腳部傷勢影響，想好好養傷。
不過，納達爾被發現參加了在西班牙馬優卡舉辦的高爾夫業餘錦標賽，他兩輪合計153桿，在參賽的65位選手中排名第6，也讓部分球迷質疑雖然他因腳傷不打網球，但跑去打高爾夫球也可能導致傷勢加劇。
納達爾近期未出賽，世界排名也被年輕好手超車。他先是將世界第三的位子讓給希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）（8350分），接著澤瑞夫（8240分）克服6度在辛辛那提「一輪遊」的陰影，過關斬將高捧冠軍，一舉超越納達爾成為世界第四。
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