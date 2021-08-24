快訊

BNT獲美藥證！藥商可申請進口 食藥署：但恐等四個月

把人拖進電梯畫面曝光！陸主持人被爆伸狼爪 下藥性侵女藝人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美網／會外賽獎金提高百分之66 總獎金創歷史新高

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
美網在今天公布今年獎金結構，其中在會外賽部分總獎金來到600萬美元，比起2019年提高了百分之66。 美聯社
美網在今天公布今年獎金結構，其中在會外賽部分總獎金來到600萬美元，比起2019年提高了百分之66。 美聯社

即將在月底開打的美國網球公開賽，今年總獎金將來到5750萬美元（約台幣16億1千萬元）創下歷年新高，不過為了持續提高給予所有參賽選手的獎金，今年男、女單打冠軍將只能拿下250萬美元，則是自2012年以來的新低。

美網在今天公布今年獎金結構，其中在會外賽部分總獎金來到600萬美元，比起2019年提高了百分之66（去年因疫情取消會外賽），這也讓美網今年總獎金來到史上新高的5750萬美元，改寫了2019年的5720萬美元紀錄。

而為了讓所有參與選手獲得的獎金能夠更加平均，今年會內賽首輪獎金為7萬6千美元，比去年增加了百分之23，不過同樣的單打冠軍獎金也持續減少，從去年的300萬美元減少到250萬美元，這也創下自2012年的單打冠軍獎金190萬美元以來的新低，亞軍獎金也從150萬美元減少到125萬美元。

美國網球協會首席執行官陶史（Mike Dowse）說：「去年對所有人來說都是非常艱辛的一年，疫情也對於美國網協的財務造成影響，然而，我們仍是努力的在工作，確保網球在各層面能夠繼續蓬勃發展，這讓去年仍有超過400萬名的球員能夠繼續出賽，我們也很自豪能讓選手得到的獎金恢復到疫情之前的水平。」

而根據美國「富比世」報導，網壇的貧富差距一直以來都是各界所關注的議題，以去年費德勒（Roger Federer）為例，他去年總收入1億630萬美元，其中有百分之94的收入來自於個人代言，相較之下一些排名較低的球員，扣除每年旅行和教練費用後，幾乎都是在賠本維持生涯。

這也讓世界球王約克維奇（Novak Djokovic）在去年決定籌建職業網球球員工會，希望透過工會來洽談賽事獎金、賽程安排等球員相關權益問題談判。

而今年美網會外賽，我國也將有男單莊吉生、女單梁恩碩將出賽，兩人將從會外賽首輪打起，獎金也將從2萬美元起跳。

美網 Roger Federer Novak Djokovic

延伸閱讀

芝加哥網賽／謝淑薇生涯首勝大威 謝語倢同日取勝

芝加哥網賽／扳倒大威廉絲 謝淑薇女單晉16強

羽球／戴資穎女單積分史上最高 多人進10萬分俱樂部前所未見

網球／費德勒拋手術震撼彈 美網只剩約克維奇？

相關新聞

陸選手摳東奧金牌居然掉一層皮！網友：能摳出巧克力

大陸體操隊選手、東京奧運彈簧床體操冠軍朱雪瑩23日在微博發文，「你們的獎牌，也能扣掉一層皮嗎？」並附上東京奧運金牌照片左...

芝加哥網賽／謝淑薇首勝大威：能與最喜歡的傳奇對決很幸福

謝淑薇今在芝加哥女網賽以直落二擊敗美國前球后大威廉絲（Venus Williams），賽後他發文表示，能跟最喜歡的網球傳奇打球很幸福，且不論輸贏，都會是他有關網球的美好記憶。

羽球／傳世界第一印尼「小黃人」恐拆夥 教練出面闢謠

世界排名第一的印尼組合「小黃人」吉地安（Marcus Fernaldi Gideon）／蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo）在東京奧運羽球男雙八強爆冷出局，之前陸續傳出兩人將拆夥的消息，不過印尼男雙總教練彭偉信隨後站出來闢謠，他說：「對於這些來路不明的謠言，不值得做出回應，吉德翁與蘇卡穆約依然是固定搭擋。」

自由車／全國場地賽落幕 台中市摘10金9銀4銅

110年全國自由車場地錦標賽昨天在台中清水鰲峰山公園自由車場圓滿落幕，台中市選手在6大項目中奪下10金、9銀、4銅，其中...

《花花公子》女郎搶梅西拭淚紙巾 稱得標要跳「全裸脫衣舞」

阿根廷球王梅西（Lionel Messi）在巴塞隆納告別記者會上擦眼淚的紙巾被公開拍賣，據報導，巴薩死忠粉絲兼《花花公子》女郎桑迪恩（Luana Sandien）打算以60萬美元（約1695萬台幣）競標，還放話若得標他將上演全裸脫衣舞。

網球／納達爾跌出世界前四 腳傷退出本季卻跑去打高球惹議

隨著德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev）在辛辛那提大師賽封王排名上升，西班牙蠻牛納達爾（Rafael Nadal）退居世界第五，這是他自2017年4月後再度掉出前四名。而他在腳傷尚未痊癒的情況下參加高球比賽，也遭部分球迷質疑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。