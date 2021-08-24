快訊

BNT獲美藥證！藥商可申請進口 食藥署：但恐等四個月

把人拖進電梯畫面曝光！陸主持人被爆伸狼爪 下藥性侵女藝人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

芝加哥網賽／謝淑薇生涯首勝大威 謝語倢同日取勝

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
謝淑薇在芝加哥網賽女單32強賽擊敗美國名將大威廉絲，兩人生涯首度交手就獲勝。 法新社
謝淑薇在芝加哥網賽女單32強賽擊敗美國名將大威廉絲，兩人生涯首度交手就獲勝。 法新社

正在為美網備戰的我國網球一姐謝淑薇，今天在芝加哥網賽女單32強賽遭遇美國名將大威廉絲（Venus Williams），也是兩人生涯的首度交手，最終謝淑薇僅花68分鐘就以6：2、6：3直落二勝出，挺進到16強賽。

手握7座大滿貫冠軍，其中包括2座美網冠軍的大威廉絲，兩個月前剛度過41歲生日，而近日她也剛獲得美網頒發的外卡資格，有望第23度站上美網舞台，過去三年來她都在前三輪就止步，2017年則是闖進到四強賽。

而為了備戰美網，目前排名147名的大威也在本周參加芝加哥網賽，並在女單32強賽遭遇我國一姐謝淑薇，雖然兩人在網壇都已經馳騁多年，但還不曾有過交手紀錄。

今天雙方生涯首度對決，謝淑薇雖然錯過第2局的破發機會，但在2：2後，她先在第5局化解大威兩個破發點後，第6、8局也未再錯過破發機會，以連拿4局以6：2攻下首盤。

第二盤謝淑薇開盤後再度連下3局，儘管在第5局遭到大威破發，但第6局回破後保住領先優勢，最終在比賽第68分鐘以6：3勝出，拿下兩人生涯首度交鋒的勝利，而下一輪她則將碰上今年溫網打進32強的捷克好手瑪汀可娃（Tereza Martincova），這也是雙方生涯首度碰頭，將爭奪8強門票。

至於謝淑薇的妹妹謝語倢今天則是在同場賽事的女雙登場，她與泰國搭擋普利佩契（Peangtarn Plipuech）攜手在16強賽面對印尼古穆利亞（Beatrice Gumulya）／韋利-史密斯（Emily Webley-Smith），在兩盤僅被對手拿下1局的情況下，以6：0、6：1搶下8強門票，與姐姐謝淑薇同日取勝。

大威廉絲 謝淑薇 美網

延伸閱讀

芝加哥女網／扳倒大威廉絲 謝淑薇女單晉16強

辛辛那提網賽／謝淑薇不敵美天才少女 續戰女雙賽場

網球／不滿妹妹謝語倢無教練隨行 網協回應謝淑薇質疑

網球／「里約奧運的既視感」 謝淑薇替妹妹無教練證抱不平

相關新聞

陸選手摳東奧金牌居然掉一層皮！網友：能摳出巧克力

大陸體操隊選手、東京奧運彈簧床體操冠軍朱雪瑩23日在微博發文，「你們的獎牌，也能扣掉一層皮嗎？」並附上東京奧運金牌照片左...

芝加哥網賽／謝淑薇首勝大威：能與最喜歡的傳奇對決很幸福

謝淑薇今在芝加哥女網賽以直落二擊敗美國前球后大威廉絲（Venus Williams），賽後他發文表示，能跟最喜歡的網球傳奇打球很幸福，且不論輸贏，都會是他有關網球的美好記憶。

羽球／傳世界第一印尼「小黃人」恐拆夥 教練出面闢謠

世界排名第一的印尼組合「小黃人」吉地安（Marcus Fernaldi Gideon）／蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo）在東京奧運羽球男雙八強爆冷出局，之前陸續傳出兩人將拆夥的消息，不過印尼男雙總教練彭偉信隨後站出來闢謠，他說：「對於這些來路不明的謠言，不值得做出回應，吉德翁與蘇卡穆約依然是固定搭擋。」

自由車／全國場地賽落幕 台中市摘10金9銀4銅

110年全國自由車場地錦標賽昨天在台中清水鰲峰山公園自由車場圓滿落幕，台中市選手在6大項目中奪下10金、9銀、4銅，其中...

《花花公子》女郎搶梅西拭淚紙巾 稱得標要跳「全裸脫衣舞」

阿根廷球王梅西（Lionel Messi）在巴塞隆納告別記者會上擦眼淚的紙巾被公開拍賣，據報導，巴薩死忠粉絲兼《花花公子》女郎桑迪恩（Luana Sandien）打算以60萬美元（約1695萬台幣）競標，還放話若得標他將上演全裸脫衣舞。

網球／納達爾跌出世界前四 腳傷退出本季卻跑去打高球惹議

隨著德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev）在辛辛那提大師賽封王排名上升，西班牙蠻牛納達爾（Rafael Nadal）退居世界第五，這是他自2017年4月後再度掉出前四名。而他在腳傷尚未痊癒的情況下參加高球比賽，也遭部分球迷質疑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。