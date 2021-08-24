芝加哥網賽／謝淑薇生涯首勝大威 謝語倢同日取勝

正在為美網備戰的我國網球一姐謝淑薇，今天在芝加哥網賽女單32強賽遭遇美國名將大威廉絲（Venus Williams），也是兩人生涯的首度交手，最終謝淑薇僅花68分鐘就以6：2、6：3直落二勝出，挺進到16強賽。

手握7座大滿貫冠軍，其中包括2座美網冠軍的大威廉絲，兩個月前剛度過41歲生日，而近日她也剛獲得美網頒發的外卡資格，有望第23度站上美網舞台，過去三年來她都在前三輪就止步，2017年則是闖進到四強賽。

而為了備戰美網，目前排名147名的大威也在本周參加芝加哥網賽，並在女單32強賽遭遇我國一姐謝淑薇，雖然兩人在網壇都已經馳騁多年，但還不曾有過交手紀錄。

今天雙方生涯首度對決，謝淑薇雖然錯過第2局的破發機會，但在2：2後，她先在第5局化解大威兩個破發點後，第6、8局也未再錯過破發機會，以連拿4局以6：2攻下首盤。

第二盤謝淑薇開盤後再度連下3局，儘管在第5局遭到大威破發，但第6局回破後保住領先優勢，最終在比賽第68分鐘以6：3勝出，拿下兩人生涯首度交鋒的勝利，而下一輪她則將碰上今年溫網打進32強的捷克好手瑪汀可娃（Tereza Martincova），這也是雙方生涯首度碰頭，將爭奪8強門票。

至於謝淑薇的妹妹謝語倢今天則是在同場賽事的女雙登場，她與泰國搭擋普利佩契（Peangtarn Plipuech）攜手在16強賽面對印尼古穆利亞（Beatrice Gumulya）／韋利-史密斯（Emily Webley-Smith），在兩盤僅被對手拿下1局的情況下，以6：0、6：1搶下8強門票，與姐姐謝淑薇同日取勝。