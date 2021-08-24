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芝加哥網賽／扳倒大威廉絲 謝淑薇女單晉16強

中央社 / 台北24日電
謝淑薇在芝加哥女網賽首輪扳倒美國名將大威廉絲，收下16強門票。 法新社
謝淑薇在芝加哥女網賽首輪扳倒美國名將大威廉絲，收下16強門票。 法新社

在妹妹謝語倢與泰國搭檔晉級芝加哥女網賽女雙8強後，台灣網球一姐謝淑薇女單首輪賽事也傳出捷報，以6比2、6比3扳倒美國名將大威廉絲，收下16強門票。

謝淑薇前一站辛辛那提大師賽女單會外賽連闖2關，但在會內賽首輪遭到淘汰，本週前進美國伊利諾州，參加芝加哥女網賽，為美國網球公開賽進行最後暖身。

世界排名第81的謝淑薇首輪對手為美國名將大威廉絲（Venus Williams），而大威廉絲過去曾登上世界球后寶座，握有7座大滿貫女單冠軍，41歲的她目前排名下滑至第147名。

雙方今天展開生涯首度對決，歷經前段互保發球局後，謝淑薇成功突圍，兩度攻破對手發球局，以6比2搶下首盤。

謝淑薇次盤延續氣勢，率先破發得手，儘管對手第5局回破，但謝淑薇沉穩應對，隨即在下一局還以顏色，最終以6比3迎接勝利，前進16強，下一戰將與捷克選手瑪汀柯娃（Tereza Martincova）爭奪8強門票。

謝淑薇的妹妹謝語倢本週與泰國女將普利佩契（Peangtarn Plipuech）繼續攜手，芝加哥女網賽女雙首輪只失1局，以6比0、6比1輕取英國選手韋莉-史密斯（Emily Webley-Smith）與印尼女將古穆利亞（BeatriceGumulya），闖進8強。

大威廉絲 謝淑薇 謝語倢

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