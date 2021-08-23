東京帕運難民隊首位女運動員 盼鼓舞殘疾女性

東京帕運難民隊的首位女隊員伊薩（Alia Issa）今天表示，很榮幸參加東京帕運，並鼓勵其他殘疾女性參與運動。

東京帕運因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延後1年，明天將舉行開幕式，難民隊有6人參賽，伊薩是2名旗手之一。

20歲的伊薩家人來自敘利亞，她在希臘出生，她將在帕運參加擲桿項目，並表示希望其他人能跟隨她的腳步。

伊薩在記者會說：「我想和其他殘疾女性說，不要待在家，每天都去嘗試著運動、試著走出去。我希望我能成為第一個範例。」

她說：「我從沒想過這輩子能參加帕運，能成為東京帕運難民隊的第一個女隊員。這對我而言是莫大榮譽。」

伊薩4歲時染上天花，損壞了她的神經系統，她現在必須坐輪椅，說話也有些障礙。她3年前開始嘗試運動，2年前受訓擲桿項目。

她將與出生阿富汗、參加游泳賽事的卡里米（Abbas Karimi）一同擔任明天開幕式的難民隊旗手。這是2016年里約帕運之後，帕運第2次有難民隊參與。