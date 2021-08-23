快訊

台東發射遭反彈…我首支民營火箭「飛鼠一號」將在澳升空

聽新聞
test
0:00 / 0:00

帕運台灣代表團排序83入場 楊川輝劉雅婷將掌旗

中央社 / 台北23日電
田徑選手楊川輝(左)、劉雅婷將擔任開幕掌旗官。
田徑選手楊川輝(左)、劉雅婷將擔任開幕掌旗官。

東京帕運24日開幕，台灣代表團進場排序第83，將由跳遠選手楊川輝、標槍選手劉雅婷掌旗。楊川輝表示，希望這次帕運透過轉播，可以讓更多台灣民眾瞭解身心障礙運動。

東京帕拉林匹克運動會將於8月24日至9月5日舉行，台灣這次共有10名選手，在桌球、田徑、健力、柔道、羽球、游泳等項目取得資格。

東京奧運提倡性別平等，各國派出1男、1女掌旗，帕運也同樣延續，台灣代表團在東奧派出網球好手盧彥勳、「舉重女神」郭婞淳，這次帕運則由楊川輝、劉雅婷掌旗。

帕運開幕式將由難民隊率先進場，而台灣代表團帕運排序第83，明天除了楊川輝、劉雅婷外，游泳選手陳亮達、健力選手林亞璇、桌球選手田曉雯與林姿妤都將出席，加上4名教練、總領隊沈啟賓、副總領隊何維華與醫療官，台灣代表團合計將有13人參與開幕典禮。

台灣代表團昨天抵日，楊川輝、劉雅婷今天均展開訓練，對於擔任掌旗官，兩人異口同聲直呼很榮幸。劉雅婷透露，親友們得知消息後都相當開心，還說還要幫她截圖留念。

楊川輝為視障選手，這次帶傷上陣，仍將全力以赴，他表示，希望透過轉播，讓更多台灣民眾瞭解身心障礙運動，讓身心障礙運動發展得更好。

東京帕運 桌球

延伸閱讀

東京帕奧台灣代表團抵日 全員篩檢陰性

獨／放棄桌球國手夢 男星戰演藝苦吞1年半沒戲拍

帕運／六度叩關帕運 林亞璇自爆看見總統卻緊張忘詞

帕運／桌球好手林姿妤首戰帕運 台中市運動局力挺打氣

相關新聞

芝加哥女網／扳倒大威廉絲 謝淑薇女單晉16強

在妹妹謝語倢與泰國搭檔晉級芝加哥女網賽女雙8強後，台灣網球一姐謝淑薇女單首輪賽事也傳出捷報，以6比2、6比3扳倒美國名將...

日本帕運代表團人數空前 除了奪金還有更大雄心

日本帕拉林匹克運動會（Paralympics）代表團副團長松江美季今天表示，本屆帕運日本派出的選手人數是史上之最，不只志...

帕運今開幕 劉雅婷掌旗 家人幫截圖

二○二○東京帕拉林匹克運動會開幕典禮將在台灣時間今晚七點於日本國立競技場舉行，中華代表團將由兩位視障田徑選手楊川輝、劉雅...

東京帕運難民隊首位女運動員 盼鼓舞殘疾女性

東京帕運難民隊的首位女隊員伊薩（Alia Issa）今天表示，很榮幸參加東京帕運，並鼓勵其他殘疾女性參與運動

帕運台灣代表團排序83入場 楊川輝劉雅婷將掌旗

東京帕運24日開幕，台灣代表團進場排序第83，將由跳遠選手楊川輝、標槍選手劉雅婷掌旗。楊川輝表示，希望這次帕運透過轉播，...

國際奧會主席抵日 出席帕運開幕式免隔離

國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）今天抵達日本，將出席明天的帕運開幕式；巴赫獲日本國賓級待遇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。