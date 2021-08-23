帕運台灣代表團排序83入場 楊川輝劉雅婷將掌旗

東京帕運24日開幕，台灣代表團進場排序第83，將由跳遠選手楊川輝、標槍選手劉雅婷掌旗。楊川輝表示，希望這次帕運透過轉播，可以讓更多台灣民眾瞭解身心障礙運動。

東京帕拉林匹克運動會將於8月24日至9月5日舉行，台灣這次共有10名選手，在桌球、田徑、健力、柔道、羽球、游泳等項目取得資格。

東京奧運提倡性別平等，各國派出1男、1女掌旗，帕運也同樣延續，台灣代表團在東奧派出網球好手盧彥勳、「舉重女神」郭婞淳，這次帕運則由楊川輝、劉雅婷掌旗。

帕運開幕式將由難民隊率先進場，而台灣代表團帕運排序第83，明天除了楊川輝、劉雅婷外，游泳選手陳亮達、健力選手林亞璇、桌球選手田曉雯與林姿妤都將出席，加上4名教練、總領隊沈啟賓、副總領隊何維華與醫療官，台灣代表團合計將有13人參與開幕典禮。

台灣代表團昨天抵日，楊川輝、劉雅婷今天均展開訓練，對於擔任掌旗官，兩人異口同聲直呼很榮幸。劉雅婷透露，親友們得知消息後都相當開心，還說還要幫她截圖留念。

楊川輝為視障選手，這次帶傷上陣，仍將全力以赴，他表示，希望透過轉播，讓更多台灣民眾瞭解身心障礙運動，讓身心障礙運動發展得更好。