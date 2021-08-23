高球／受潘政琮東奧感動 東華大學協助地方高球

東華大學是東台灣首屈一指的學術重鎮，在趙涵㨗校長銳意經營下，體育中心和體育與運動科學系等體育專業專職單位也積極跨出校園，協助地方提升競技實力，寫下學術研究支援縣市政府推展體育的絕佳典範。

趙涵㨗今天特別指示東大體育中心除做好校內教學與服務事宜外，更應協助花蓮體育教育發展，善盡大學之社會責任，而建構花蓮的高爾夫教育體系更是首要工作之一。「我國選手潘政琮在東京奧運男子高爾夫銅牌七搶一延長賽太精采，也太振奮人心了，證明高爾夫運動不受身材限制，非常適合國人投入。」

趙涵㨗並接見東大體育與運動科學系兩位教授林如瀚和邱建章，嘉獎他們為提升高球競技水平，勇於走出校園，學以致用，以研究成果造福選手。

林如瀚的「以穿戴式裝置建構基層高爾夫選手的心理模型」剛獲得教育部50萬元補助，該計畫可藉由高球選手心率的變異，了解其心理壓力的承受度，對探討選手心理素質，增強其信心，可獲致具體的參考數據。

邱建章主持的『台灣高球實踐的歷史形構、階級品味與布爾迪厄運動社會學的「本土契合性」』，則從社會學的角度切入，探討高爾夫的人文底蘊，使高爾夫推動不再只限於競技運動的外在表現，更需要兼顧品味、優雅與內涵，以提升選手的人文思考層次，獲得科技部60餘萬元補助。

花蓮縣長徐榛蔚上任後，便大力整合縣政府、縣議會、體育會、高爾夫球場、民間企業、及善心人士的力量及資源，推動高爾夫運動基層扎根，在短短幾年內成果傲人，花蓮縣不但參與高爾夫教育的學童普及率全國第一，競賽成績也大幅攀升，如今又獲得東華大學的奧援，未來榮景更指日可待。