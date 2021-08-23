NHK撰文法國女將拜師感人故事 為空手道重返奧運鋪路？

空手道在東京首度登上五環殿堂，不過，下屆巴黎奧運已確定不會將空手道納入比賽項目。日本媒體《NHK》特別於今天撰文報導將發揚空手道至法國的教練中橋英俊，和他的弟子參加本屆東奧的故事，意義耐人尋味。

報導中指出，參加今年東奧空手道女子型比賽的法國選手費拉奇（Alexandra Feracci），5歲時就在家鄉科西嘉島學習空手道，後來他的妹妹也加入學習空手道的行列，姐妹倆表現出色，成功的部分原因可歸功於他們的老師，一位名叫中橋英俊的日本大師，他始終相信她們有潛力成為世界一流的選手。

中橋在1976年移居歐洲，被邀請到科西嘉島任教，在當地結識他的妻子Marie-Jo，而後開設空手道館，並收費拉奇的父親為徒，「他對空手道有著極大熱忱，」Marie-Jo說。

當2016年宣布空手道將登上東京奧運舞台時，中橋欣喜若狂。他希望能訓練出更多參加比賽的空手道選手，也想前往東京觀戰。但很不幸地，他被診斷出得了胃癌，在與病魔纏鬥後，2019年去世，享年75歲。

在費拉奇登上日本武道館時，中橋的女兒Erika也守在電視機前替他歡呼，他說：「我父親非常想來他的祖國看奧運，我相信費拉奇會展現我父親的精神。」 費拉奇也說：「我想中橋老師會告訴我要對自己有信心和『頑張って！』 （加油）」在東京奧運「型」的項目中，這位28歲的選手展現出強而有力但優雅的姿態，但在預賽中最終獲得第四名無緣晉級。

東京奧運共有來自35個國家和地區的約80名選手參加了空手道項目，其中甚至包含及難民代表隊。日媒特別撰文寫出這個故事，除了因為空手道的發源地在日本以外，或許也想「復興」空手道，向世界宣傳這項運動，替空手道重返奧運提早做準備。