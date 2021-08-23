快訊

雲縣3廠家認進貨豬瘟走私肉 稽查38家找嘸實物「恐已吃下肚」

高端再釋出26萬多劑疫苗 5千多劑效期只到9月11日

達悟族拼板舟首度航進日月潭 與邵族獨木舟畫面絕美

聯合報 / 聯合新聞網／即時報導
達悟族跟邵族在日月潭以船會友。圖／「黑潮勇士 壯闊臺灣」提供
達悟族跟邵族在日月潭以船會友。圖／「黑潮勇士 壯闊臺灣」提供

為推廣台灣的「海島精神」與族群間的相互交流認識，數名蘭嶼

達悟族「黑潮勇士」們發起用傳統拼板舟環島的宏願，今天更

將拼板舟帶進南投日月潭，在地的邵族代表邵族文化發展協會理事

長 Panu Lhkapamumu、邵族耆老高榮輝（Hudun

Lhkatanamarutaw）等以傳統獨木舟迎接黑潮勇士，成為有史以來

首次兩族人以各自傳統船工藝同框航行於日月潭的珍貴畫面。

邵族耆老丹俊傑（Diklha Tanayuwan）表示，不像蘭嶼海島四面環

海的地形，邵族人口中的「海」就是日月潭，因此蘭嶼達悟族的拼

板舟需要由不同樹種拼裝而成，邵族的獨木舟是將整顆樹砍下後以

一體成型方式挖空中央並雕刻獨木舟的輪廓而成。而兩種舟都是達

悟族與邵族的重要文化資產，非常需要像黑潮勇士這樣的年輕新血

來延續下去。

陪同黑潮勇士環島的達悟族長輩張馬群也感動地表示：因為地

形、部落的領土概念的關係，過去從未曾有達悟族的拼板舟進到邵

族根據地日月潭的案例，這次看到年輕人願意以文化交流方式完成

這樣的壯舉，相信會影響更多原住民族後代，更以自己的族群為榮

並且願意接手並傳承文化。

黑潮勇士們的航行未完，接下來將依次接力式地經過彰化、雲林、

嘉義等環狀航行台灣一周，有興趣民眾可至「黑潮勇士 壯闊臺

灣」粉絲專頁關注他們每日前行的進度，一起為勇士們加油打氣。

達悟族跟邵族在日月潭以船會友。圖／「黑潮勇士 壯闊臺灣」提供
達悟族跟邵族在日月潭以船會友。圖／「黑潮勇士 壯闊臺灣」提供
達悟族傳統拼板舟首度航進日月潭。圖／「黑潮勇士 壯闊臺灣」提供
達悟族傳統拼板舟首度航進日月潭。圖／「黑潮勇士 壯闊臺灣」提供

勇士

延伸閱讀

遊日月潭仍得包船 散客想搭交通班船恐等明年

蘭嶼達悟族黑潮勇士拼板舟環島 喜遇白海豚相伴

影／日月潭水滾了？異象竟是外來種魚虎吐「死亡泡泡」

北市微解封推親水活動 獨木舟、立槳SUP開放報名

相關新聞

羽球／戴資穎女單積分史上最高 多人進10萬分俱樂部前所未見

日前奪下東京奧運羽球女單銀牌的球后戴資穎以積分10萬7875分繼續位居世界第一，也不斷刷新女單史上最高積分紀錄。不過，根據世界羽聯統計，如今躋身10萬分俱樂部的球員就多達10組，中國媒體便撰文指出是因為疫情才會導致羽壇才會出現如此罕見奇景。

達悟族拼板舟首度航進日月潭 與邵族獨木舟畫面絕美

為推廣台灣的「海島精神」與族群間的相互交流認識，數名蘭嶼

日本帕運代表團人數空前 除了奪金還有更大雄心

日本帕拉林匹克運動會（Paralympics）代表團副團長松江美季今天表示，本屆帕運日本派出的選手人數是史上之最，不只志...

NFL專欄／一場熱身賽就出局 提博回鍋夢碎徒留笑柄

前四分衛提博（Tim Tebow）企圖在傑克遜維爾美洲虎打開重返NFL的大門，從近端鋒的位置重新出發，沒想到經過一場熱身...

排球／國家隊自由球員復出！太陽神招回簡偉倫

6年前卸下戰袍，前國家隊自由球員簡偉倫今年重回企業排球聯賽，台中太陽神排球隊今天宣布簽下升格爸爸的簡偉倫，為企排第17季...

足球／MLS全力招募老球星 傳貝克漢已聯繫梅西

足壇傳奇梅西才剛加盟法甲龍頭大巴黎，連一場球都還沒踢，外媒就盛傳梅西的「下家」！梅西轉隊震撼彈最終以加入大巴黎落幕，簽約2+1年的合約；而23日傳出美國足球大聯盟（MLS）有意吸引梅西來投，MLS邁阿

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。