達悟族拼板舟首度航進日月潭 與邵族獨木舟畫面絕美
為推廣台灣的「海島精神」與族群間的相互交流認識，數名蘭嶼
達悟族「黑潮勇士」們發起用傳統拼板舟環島的宏願，今天更
將拼板舟帶進南投日月潭，在地的邵族代表邵族文化發展協會理事
長 Panu Lhkapamumu、邵族耆老高榮輝（Hudun
Lhkatanamarutaw）等以傳統獨木舟迎接黑潮勇士，成為有史以來
首次兩族人以各自傳統船工藝同框航行於日月潭的珍貴畫面。
邵族耆老丹俊傑（Diklha Tanayuwan）表示，不像蘭嶼海島四面環
海的地形，邵族人口中的「海」就是日月潭，因此蘭嶼達悟族的拼
板舟需要由不同樹種拼裝而成，邵族的獨木舟是將整顆樹砍下後以
一體成型方式挖空中央並雕刻獨木舟的輪廓而成。而兩種舟都是達
悟族與邵族的重要文化資產，非常需要像黑潮勇士這樣的年輕新血
來延續下去。
陪同黑潮勇士環島的達悟族長輩張馬群也感動地表示：因為地
形、部落的領土概念的關係，過去從未曾有達悟族的拼板舟進到邵
族根據地日月潭的案例，這次看到年輕人願意以文化交流方式完成
這樣的壯舉，相信會影響更多原住民族後代，更以自己的族群為榮
並且願意接手並傳承文化。
黑潮勇士們的航行未完，接下來將依次接力式地經過彰化、雲林、
嘉義等環狀航行台灣一周，有興趣民眾可至「黑潮勇士 壯闊臺
灣」粉絲專頁關注他們每日前行的進度，一起為勇士們加油打氣。
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