日本帕運代表團人數空前 除了奪金還有更大雄心

日本帕拉林匹克運動會（Paralympics）代表團副團長松江美季今天表示，本屆帕運日本派出的選手人數是史上之最，不只志在奪金，還想藉著帕運機會，打造更包容的日本社會。

松江美季本身是1998年長野冬季帕運金牌得主，身為日本代表團3位副團長之一，松江對本屆東京帕運期望甚高。

她接受法新社訪問時表示：「帕運的成功，不只在於運動員是不是成功，或是有沒有贏得很多獎牌。」

「如果我們不覺得（殘疾人士）可以更自在地走出去，不覺得他們身邊的人能因為帕運改變想法，帕運就不會成功。」

本屆帕運因疫情延後一年後，將於明天開幕。

日本奧林匹克委員會（Olympic Committee）表示，本屆東京奧運日本贏得27面金牌，讓奧運受到民眾支持，儘管有疫情等不利因素；但松江美季表示，帕運的任務不只在運動，要讓社會更加包容，日本還有一些努力空間。

松江美季大學時因車禍半身癱瘓，車禍前她練過柔道，受傷後改練殘疾人士運動項目，後來在長野帕運雪橇競速項目拿下3面金牌與1面銀牌。48歲的她現在和家人長居加拿大，但目前因為回到日本和代表團一起工作，暫時住在東京故鄉。

靠輪椅行動的松江美季表示：「我回日本時，大家都把我當殘疾人士看待，但在加拿大，大家完全不會注意我的殘疾。」

她說，這是因為在日本，殘疾人士和非殘疾人士沒機會一起工作和生活，「我想，帕運只是一個跳板，但也可以扮演重要角色」，消除這種藩籬。

日本此次帕運代表團共有254名運動員，是日本史上最多人參賽的一屆。