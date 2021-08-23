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排球／國家隊自由球員復出！太陽神招回簡偉倫

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
太陽神招回簡偉倫，攜手完成生涯重要拼圖。圖／台中太陽神球團提供
太陽神招回簡偉倫，攜手完成生涯重要拼圖。圖／台中太陽神球團提供

6年前卸下戰袍，前國家隊自由球員簡偉倫今年重回企業排球聯賽，台中太陽神排球隊今天宣布簽下升格爸爸的簡偉倫，為企排第17季注入強心針。

台中太陽神今年除了陸續完成與「阿焦」焦璿誠、「小高」高偉誠等球員的年度簽約，企聯選秀會也爭取到陳昭銘、陳仕東、施宗諭、周育霆等4位好手加入，今天再簽下簡偉倫，隊長「NONO」盧清銓對於昔日戰友的回歸給予滿滿的祝福與期待，盧清銓說：「偉倫是一位經驗豐富的選手，他的防守和拚勁一定可以為球隊戰力補強帶來很大的活力及幫助。」

簡偉倫高三就當選亞運國手，曾獲得企排第5年的最佳防守球員，企排11年褪下戰袍後轉戰「制服組」，曾任國家隊女排助理教練、現也是台中科大一般組男女排教練，一直沒有離開排球圈。

去年升格當爸後，32歲的簡偉倫重拾選手身分，他透露回歸太陽神的最大動力來自家人，「我想讓從沒參與過我球員生涯的老婆還有女兒，可以再次看到我在球場上的表現，也希望以球員身份可以跟老婆還有女兒一起在球場上合照。」他也特別感謝在體育台服務的太太，「因為我現在每周台中台北兩邊跑，陪伴女兒的時間比較少，很謝謝她的體諒及支持。」

簡偉倫高中就是來自排球強權豐原高商，台中對他來說意義非凡，本次回歸抱著「有始有終」的姿態，希望球迷們進場為他打氣加油。

太陽神制服組除了在球員上補強之外，後勤團隊也升級，特別組建體能訓練及防護的整合團隊，與台中在地專業的悍草訓練合作，目的讓球員的運動表現能夠安全提升，提供給太陽神全體運動員最完整的後勤支援；球團也規劃了「階梯計畫」，提供球員薪資合約保障之外的生涯規劃諮詢，讓球員退役後的未來有更多選擇。

排球 選秀 自由球員

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