足球／MLS全力招募老球星 傳貝克漢已聯繫梅西

足壇傳奇梅西才剛加盟法甲龍頭大巴黎，連一場球都還沒踢，外媒就盛傳梅西的「下家」！梅西轉隊震撼彈最終以加入大巴黎落幕，簽約2+1年的合約；而23日傳出美國足球大聯盟（MLS）有意吸引梅西來投，MLS邁阿密國際隊老闆貝克漢據傳與梅西聯繫過，MLS一直希望透過知名球星晚年加盟，帶動聯賽發展，過往小貝本人、上帝伊布、巴西金童卡卡等人都是例證。

貝克漢招募梅西？

阿根廷球王、34歲球星梅西季前的離隊震撼彈才剛結束，最終決定加入法甲龍頭大巴黎，但目前一戰都還沒踢，梅西的「下家」傳聞又浮現。根據《馬卡報》引述鏡報消息，MLS盼能在梅西與大巴黎的合約結束時，將梅西引入美國足壇，梅西這筆合約是2+1年，最後一年是選擇權，若最快就是看36歲的梅西登上MLS。

而據傳聯繫梅西的不是別人，也是傳奇球星的貝克漢，小貝在球員生涯末期就前往MLS，退役後就參與籌備組織新球隊，最終成為邁阿密國際的聯合創始人，也在去年球季正式加入MLS，是MLS的第25隊。

小貝的合夥人馬斯很有信心指出，能預見梅西穿上邁阿密國際的球衣，也會嘗試把另一名球王C羅吸引來投，球團很渴望把最好的球員都帶來美國足壇，梅西顯然是這一代人最適合的選擇。梅西此前被傳出在邁阿密有幾棟豪宅，也被與這項消息做出聯想。

MLS吸引多名晚年巨星

而MLS會如此積極吸引知名球星並不令人意外，美國足壇正處於商業發展期，競爭力與完整性必然不如歐洲足壇，但仍是一個值得投資的巨大市場，所以先以知名球星帶來關注度就是最快方式，以此帶動聯賽發展，過去也已經很多球星帶藝來投。最早來投的、也是最初把MLS帶進大眾視野的就是小貝本人，他離開「銀河艦隊」皇馬的下一步就是MLS的洛杉磯銀河隊。

隨後包含熱刺傳奇羅比基恩加盟銀河，槍手之王亨利加盟紐約紅牛，「巴西金童」、「米蘭王子」卡卡14年加盟奧蘭多城，世界盃冠軍比利亞與藍軍先生蘭帕德都在15年加入紐約城，上帝伊布、小胖魯尼同年（18）加入銀河隊與DC聯隊，特別是梅西國家隊老戰友伊瓜因去年已加入邁阿密國際，使傳聞更耐人尋味。

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