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芝加哥女網賽／詹詠然、詹皓晴賞對手「貝果」 挺進女雙8強

中央社 / 台北23日電
詹詠然（右）、詹皓晴（左）姊妹組合在芝加哥女網賽過頭關，挺進女雙8強， 圖／劉雪貞提供
詹詠然（右）、詹皓晴（左）姊妹組合在芝加哥女網賽過頭關，挺進女雙8強， 圖／劉雪貞提供

台灣網球雙打姊妹花詹詠然詹皓晴今天在芝加哥女網賽女雙首輪，以6比3、6比0擊敗智利的加提卡與巴西的佩雷拉這組跨國組合，挺進8強。

芝加哥女網賽在美國伊利諾州舉行，台灣網球一姐謝淑薇本週專心拚單打，而詹詠然與詹皓晴、謝語倢與泰國女將普利佩契（Peangtarn Plipuech）將在女雙賽事分頭出擊。

詹詠然與詹皓晴東京奧運女雙首輪止步，奧運後首戰辛辛那提大師賽也未能通過首輪考驗，本週重振旗鼓，前進芝加哥女網賽，首輪對手為智利女將加提卡（Barbara Gatica）與巴西選手佩雷拉（Rebeca Pereira）。

雙方首盤歷經盤中互破，詹家姊妹在關鍵第8局破發得手，盤末更連續化解對手破發點，以6比3先下一城。

詹家姊妹次盤乘勝追擊，一口氣連拿6局，直接賞給對手「貝果」，以6比0勝出，晉級8強。

謝淑薇預計明天將在女單首輪提拍上陣，將對決美國名將大威廉絲（Venus Williams），爭奪16強門票。

詹皓晴 詹詠然

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