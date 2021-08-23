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羽球／戴資穎女單積分史上最高 多人進10萬分俱樂部前所未見

聯合新聞網 / 綜合報導
羽球球后戴資穎持續創下女單積分新高。 美聯社
羽球球后戴資穎持續創下女單積分新高。 美聯社

日前奪下東京奧運羽球女單銀牌的球后戴資穎，以積分10萬7875分繼續位居世界第一，也不斷刷新女單史上最高積分紀錄。不過，根據世界羽聯統計，如今躋身10萬分俱樂部的球員就多達10組，中國媒體便撰文指出是因為疫情才會導致羽壇出現如此罕見奇景。

受到疫情影響許多大賽停辦，世界羽聯自去年全英賽後就凍結積分，直至今年2月才重啟，戴資穎在年初泰國3站收穫1金2銀，世界排名積分繼2018年11月後再度攀上10萬分大關。而她8月初在東京奧運奪下女單銀牌，積分更衝上10萬7875分，除持續堆高球后週數障礙外，也不斷刷新女單史上最高積分紀錄。

此外，《新浪體育》撰文指出，包括東京奧運羽球男單金牌安賽龍、女單金牌陳雨菲，以及中國混雙金牌王懿律與黃東萍，都進入10萬分俱樂部，總計目前的世界排名積分榜上，共有10組人馬積分突破10萬大關，這樣奇特的現象前所未見。

雖然過去世界羽聯提高部分重要賽事積分，但積分要達到10萬仍相當不容易，如今卻有多位選手同時達此壯舉，中媒分析這與疫情脫不了關係。因為按照世界羽聯過去的計算方式，積分是將過去52週中最佳10站成績加總，但飽受疫情肆虐的2020年許多賽事都被迫取消或延期，導致2019年世錦賽和年終總決賽等頂尖賽事的積分也列入今年計算，出現了「不同年份但同一賽事」積分共存的奇特情況。

戴資穎 羽球

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