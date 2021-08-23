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迎東京帕運 航空自衛隊藍色衝擊波飛行隊預演

中央社 / 東京22日專電

日本航空自衛隊飛行表演隊「藍色衝擊波」24日東京帕運開幕當天將在東京上空舉行飛行表演，今天先舉行預演，吸引許多民眾拍攝。

隸屬於日本東北宮城縣航空自衛隊松島基地的藍色衝擊波飛行隊T-4教練機20日飛抵東京鄰縣埼玉縣入間基地，準備24日帕運開幕式當天在東京上空進行飛行表演。24日的表演將在天空畫出帕運標誌紅藍綠3色線狀煙，但不畫出帕運紅藍綠3色弧形標誌Three Agitos。

「Agitos」 拉丁語的意思是「我能動」，象徵帕運選手克服困難、不斷挑戰極限的精神。

藍色衝擊波今天先在東京上空進行預演飛行，下午2時（台灣時間1時）左右，6架藍色衝擊波飛機及1架預備機總共7架在代代木公園、東京鐵塔、東京晴空塔、東京車站等地周邊進行約10分鐘的飛行表演。機群在帕運主場館、國立競技場上空約750公尺處畫出白煙線時，吸引許多民眾捕捉飛機與主場館同框的畫面。

上個月23日東京奧運開幕式當天，藍色衝擊波在東京上空畫5彩奧運五環表演。航空自衛隊為了避免人潮聚集，不利防疫，於是在將飛行前才公佈表演時間，結果反而造成許多民眾在特定地點長時間等候。

這次航空自衛隊明天將透過官網或社群媒體公布24日的飛行路線，呼籲民眾在空曠的地方與他人保持距離觀賞，避免疫情擴大。

東京帕運

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