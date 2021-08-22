快訊

雲縣3廠家認進貨豬瘟走私肉 稽查38家找嘸實物「恐已吃下肚」

高端再釋出26萬多劑疫苗 5千多劑效期只到9月11日

東京帕奧台灣代表團抵日 全員篩檢陰性

中央社 / 記者黃巧雯台北22日電

東京帕運將於24日開幕，台灣代表團今天飛抵日本，中華民國殘障體育運動總會晚間發布新聞稿表示，代表團已完成篩檢，全員COVID-19檢測陰性，已入住選手村。

台灣共有10名選手在東京帕拉林匹克運動會6個項目取得資格，這次代表團隊職員共38人，分為3梯次出發，先遣人員已於18日抵達東京，處理賽會註冊等工作事宜，今天搭機赴日共32人，第3梯預計8月27日前往。

台灣代表團今天午後抵達東京成田國際機場，由駐日代表謝長廷親自迎接，總會表示，代表團在進行一連串的檢疫程序後，全員COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢測陰性，傍晚已入住選手村，期待在24日開幕的帕運會展現出最佳表現。

帕運證件「開卡」的當下，台灣代表團無論老鳥、菜鳥都難掩興奮，第6度參賽的健力女將林亞璇依自己每屆參賽的「儀式」，拿起證件自拍留念。

首度踏上帕運殿堂的19歲游泳選手陳亮達則是開心笑說：「努力了這麼久，終於拿到第一張帕運選手證。」

同樣是首度參賽的桌球選手林姿妤表示，4年一度的帕運和一般公開賽不同，證件特別有紀念價值，期待入住選手村後的生活，「想先把選手村都逛一遍，每個角落都去看看」。

東京帕運 桌球

延伸閱讀

十大帕運台灣選手粉專、IG追起來 58歲桌球國手盧碧春故事感動網友

醫療量能吃緊 東京研議東奧場館轉供醫療使用

日本疫情嚴峻居家療養者暴增 東京開設氧氣站

帕運／六度叩關帕運 林亞璇自爆看見總統卻緊張忘詞

相關新聞

羽球／戴資穎女單積分史上最高 多人進10萬分俱樂部前所未見

日前奪下東京奧運羽球女單銀牌的球后戴資穎以積分10萬7875分繼續位居世界第一，也不斷刷新女單史上最高積分紀錄。不過，根據世界羽聯統計，如今躋身10萬分俱樂部的球員就多達10組，中國媒體便撰文指出是因為疫情才會導致羽壇才會出現如此罕見奇景。

達悟族拼板舟首度航進日月潭 與邵族獨木舟畫面絕美

為推廣台灣的「海島精神」與族群間的相互交流認識，數名蘭嶼

日本帕運代表團人數空前 除了奪金還有更大雄心

日本帕拉林匹克運動會（Paralympics）代表團副團長松江美季今天表示，本屆帕運日本派出的選手人數是史上之最，不只志...

NFL專欄／一場熱身賽就出局 提博回鍋夢碎徒留笑柄

前四分衛提博（Tim Tebow）企圖在傑克遜維爾美洲虎打開重返NFL的大門，從近端鋒的位置重新出發，沒想到經過一場熱身...

排球／國家隊自由球員復出！太陽神招回簡偉倫

6年前卸下戰袍，前國家隊自由球員簡偉倫今年重回企業排球聯賽，台中太陽神排球隊今天宣布簽下升格爸爸的簡偉倫，為企排第17季...

足球／MLS全力招募老球星 傳貝克漢已聯繫梅西

足壇傳奇梅西才剛加盟法甲龍頭大巴黎，連一場球都還沒踢，外媒就盛傳梅西的「下家」！梅西轉隊震撼彈最終以加入大巴黎落幕，簽約2+1年的合約；而23日傳出美國足球大聯盟（MLS）有意吸引梅西來投，MLS邁阿

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。