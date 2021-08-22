東京帕奧台灣代表團抵日 全員篩檢陰性

東京帕運將於24日開幕，台灣代表團今天飛抵日本，中華民國殘障體育運動總會晚間發布新聞稿表示，代表團已完成篩檢，全員COVID-19檢測陰性，已入住選手村。

台灣共有10名選手在東京帕拉林匹克運動會6個項目取得資格，這次代表團隊職員共38人，分為3梯次出發，先遣人員已於18日抵達東京，處理賽會註冊等工作事宜，今天搭機赴日共32人，第3梯預計8月27日前往。

台灣代表團今天午後抵達東京成田國際機場，由駐日代表謝長廷親自迎接，總會表示，代表團在進行一連串的檢疫程序後，全員COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢測陰性，傍晚已入住選手村，期待在24日開幕的帕運會展現出最佳表現。

帕運證件「開卡」的當下，台灣代表團無論老鳥、菜鳥都難掩興奮，第6度參賽的健力女將林亞璇依自己每屆參賽的「儀式」，拿起證件自拍留念。

首度踏上帕運殿堂的19歲游泳選手陳亮達則是開心笑說：「努力了這麼久，終於拿到第一張帕運選手證。」

同樣是首度參賽的桌球選手林姿妤表示，4年一度的帕運和一般公開賽不同，證件特別有紀念價值，期待入住選手村後的生活，「想先把選手村都逛一遍，每個角落都去看看」。