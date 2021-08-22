全國自由車場地賽亞運暖身 台中隊康世峰爭先賽破大會
「110年全國自由車場地錦標賽」今明兩天在台中清水鰲峰山公園自由車場舉行，109位選手飇技。台中隊選手康世峰今在場地爭先賽項目打破大會紀錄！另2020奧運好手馮俊凱、2014釜山亞運金牌好手蕭美玉等人同場競技，賽事精彩。
市府運動局表示，全國自由車場地賽事，採閉門賽，男子菁英組部分，台中選手康世峰在場地爭先賽項目以10秒416破大會紀錄。女子菁英組10公里集體出發賽，台中市隊曾可妡、大甲高中賴佳琦、劉文萱分別拿下二、四、五名。
菁英場地排名賽，男子部分，台中奧運好手馮俊凱在團體追逐項目獲第一名，蕭世鑫在團體競速、競輪賽分獲第一、二名，康世峰於爭先賽、競輪賽分別奪下第1、2名佳績。
女子菁英組部分，台中選手王慈均、陳靖云、蕭美玉、王歆婷，在爭先賽包辦前四名，賴佳琦在個人全能賽項目獲得第一名。
全國自由車場地錦標賽由中華民國自由車協會主辦，是國內自由車競技重要賽會，全國好手進軍「2021亞洲錦標賽」「2022杭州亞運」練兵最佳舞台。
賽事分為男、女菁英組及男、女青年組等4個組別，2天賽程包括爭先賽、競輪賽、集體出發、全能賽及團隊追逐賽、競速賽等6個亞奧運項目。
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