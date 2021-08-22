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網球／撞倒攝影機氣勢遭逆 梅德維夫辛辛那提網賽吞敗

中央社 / 辛辛那提21日綜合外電報導

被視為大滿貫美國公開賽前哨戰的辛辛那提網賽，男單頭號種子、俄羅斯名將梅德維夫今天在四強賽撞上場邊攝影機後表現大為走樣，最後遭同胞羅布雷夫逆轉。

梅德維夫（Daniil Medvedev）是本屆辛辛那提網賽奪冠大熱門，今天先以6比2拿下第一盤，但接著以3比6、3比6連丟兩盤，生涯首度敗給第4種子羅布雷夫（Andrey Rublev）。

羅布雷夫接下來將與大會第3種子、德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev）爭冠，尋求個人在ATP世界巡迴賽1000大師賽（Masters 1000）的首座金盃。澤瑞夫夫今天是6比4、3比6、7比6（7/4）擊敗希臘籍的第2種子西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），拿下決賽門票。澤瑞夫近來狀況極佳，月初在東京奧運一舉擊敗塞爾維亞籍球王約克維奇（Novak Djokovic），奪下男單金牌。

梅德維夫今天第2盤在底線追球時，撞倒場邊的攝影機。

意外發生後，主審步下主審椅，確保梅德維夫和攝影師無恙。男網世界排名第2的梅德維夫先是向攝影師伸出手致意，接著卻出腳踢了攝影機，並要主審「把它拿開，我差點弄斷自己的手」。

2019年曾在辛辛那提稱王的梅德維夫，今天賽後並未出席賽後記者會，但羅布雷夫表示，這起事件確實令人憂心。

羅布雷夫告訴記者：「當然，這種情況是真的很危險…對運動員來說並非好事，因為他有可能受傷。」

「我希望他一切都好。至少從他打球的樣子來看，應該沒有太嚴重的傷害發生。」

美國公開賽這個月30日開打。

美國公開賽 Daniil Medvedev Stefanos Tsitsipas

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