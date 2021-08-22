賽車／國旗亮相騰訊轉播喊卡 台灣車隊賽前換上奧會旗

台灣HubAuto Racing車隊今年以首支職業組亞洲車隊之姿參加法國「利曼24小時耐力賽」。似乎由於車上貼著中華民國國旗，使騰訊臨時取消轉播，引發議論；然在開賽前，國旗仍被換為中華奧會旗。

台灣HubAuto Racing車隊今年再度參與賽車界殿堂級賽事，法國「利曼24小時耐力賽」（24 Heures duMans）。但不一樣的是今年車隊獲得保時捷（Porsche）原廠支持，成為首支從GTE業餘組（GTE Am）升為GTE職業組（GTE Pro）的亞洲車隊。

除為第一個參與全職業廠隊等級LMGTE Pro級別的亞洲車隊，來自台灣的HubAuto Racing車隊在20日的排位賽中，更順利奪下「P1」桿位，成為首支奪下分組桿位的亞洲車隊和私人車隊。

優秀成績使能見度提升，加上引擎蓋上的青天白日滿地紅國旗，似乎引發中國方面不滿，導致獲得轉播權的「騰訊」臨時不轉播此次賽事。

中國賽車解說員金昊楠在私人微博發表「勒芒24小時耐力賽直播因故取消」。

微博帳號LP2000-4在20日貼文表示：「很可惜今年的勒芒24小時耐力賽騰訊體育不會直播了，因為中國台灣車隊HubAuto車頭貼了非奧運旗，並且奧迪廠隊車手Dries Vanthoor為車組拿了GTE Pro桿位」。

中國網友@entropy_01在推特（Twitter）上寫道：「由於勒芒24小時台灣HubAuto Racing車隊車身塗裝展示青天白日旗，牆內全面中斷本賽事的周末直播訊號，大概私人的轉播也不被允許了。現在他們正在無能狂怒。但是又能怎麼樣呢，人家拿了LMGTE Pro組別的超級桿位。」

車隊創辦人暨賽車手陳漢承在出賽前接受媒體訪問表示，希望讓外國朋友看到台灣，尤其相較於其他運動項目，賽車運動則相對比較不受到對岸打壓，讓國旗有機會飄揚。

然而根據最新消息，往年在官網和現場都能出現的青天白日滿地紅國旗，今年都被換成了中華奧會旗；車頭上貼的國旗也在昨天比賽正式開始前最後一刻被換為奧會旗。

據賽車臉書（Facebook）粉絲專業「F1-AutoRacing疾速網」推測，可能與「國際汽車聯盟」（Fédération Internationale de l'Automobile，FIA）副主席為中國籍的萬和平有關，可能成為中國在國際賽事中打壓台灣選手的又一案例。